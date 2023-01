Ogni mese su Netflix in streaming arrivano sempre diverse serie tv, alcune che attirano da subito la nostra curiosità, altre che con il tempo si guadagnano l’affetto del pubblico e un posto nella famosa Top Ten delle serie tv della piattaforma. A gennaio questo è successo con La Ragazza di neve, miniserie thriller spagnola che nel giro di pochi giorni ha scalato le classifiche. Succederà lo stesso a febbraio? Intanto vediamo i titoli che ci aspettano a febbraio 2023 su Netflix partendo dalle serie tv per poi dare un’occhiata anche agli anime e alle produzioni di intrattenimento più in generale.

Netflix Febbraio 2023 le serie tv in arrivo

1 Mercoledì

I Will Be Your Bloom s.1:serie giapponese in cui un’ex insegnante di liceo gestisce un dormitorio che ospita una boyband in crisi e che aiuterà a rimettersi in piedi

Girls5Eva s.1-2: la comedy su una band al femminile che si riunisce dopo anni in cui le vite delle diverse componenti hanno preso strade diverse, cancellata da Peacock, è stata salvata da Netflix che ne ha ordinato una terza stagione.

SWAT s.5

2 Giovedì

On my Block – Freeridge: serie spinoff, al centro quattro adolescenti che vogliono annullare una maledizione dopo che una strana vecchia scatola sembra portar loro solo disgrazie.

3 Venerdì

Class s.1: adattamento indiano di Elite, che parte quindi dallo stesso presupposto con un gruppo di ragazzi poveri che si ritrovano a studiare in un liceo privato.

8 Mercoledì

Cromosoma 21 s.1: serie cilena; sul luogo di un crimine la polizia trova un ragazzo con sindrome di down, sarà il colpevole o un testimone?

The Exchange s.1: nel Kuwait degli anni ’80, due donne cercano la loro strada nel mondo degli affari ridefinendo il settore.

9 Giovedì

You s.4A: prima parte del nuovo ciclo di episodi, (la seconda parte il 9 marzo), Joe (Penn Badgley) arriva a Londra sempre alla ricerca di Marianne, qui incontra un gruppo di nuovi personaggi e capirà presto di non essere l’unico killer in circolazione

10 Venerdì

Love To Hate You s.1: serie coreana; un’avvocata che non ama perdere con gli uomini e un attore famoso che non si fida delle donne, sono costretti a uscire insieme

11 Sabato

Corso accelerato sull’amore s.1 con episodi settimanali: serie coreana in cui una madre deve fare i conti con il mondo spietato dell’istruzione privata quando la figlia prova a entrare in un corso di un famoso insegnante di matematica

14 Martedì

Tutte le volte che ci siamo innamorati s.1, spagnolo: Irene e Julio hanno una relazione altalenante, riusciranno a trovare l’amore?

15 Mercoledì

La Legge di Lidia Poët s.1: la storia vera della prima donna iscritta all’ordine degli avvocati nella Torino di fine 1800, Lidia (Matilda De Angelis lotterà per i suoi diritti e per quelli degli altri lavorando nello studio del fratello.

La Prima Volta s.1, colombiana: in una scuola negli anni ’70 per la prima volta arriva una ragazza e gli equilibri saranno stravolti

Red Rose s.1, inglese: al centro un gruppo di adolescenti che deve sopravvivere a un’estate di terrore dopo aver scaricato un app che propone richieste pericolose da affrontare

#NoFilter s.1, brasiliano: la storia di Marcely che lascia il college per diventare influencer ma si accorgerà presto che non è così semplice

Dearest s.1, giapponese: serie thriller un ricco uomo d’affari è testimone di un omicidio collegato al caso di una persona scomparsa 15 anni prima

Saving my Stupid Youth, miniserie giapponese: due insegnanti coordinano la prima classe mista della scuola, cosa potrà mai andare storto?

The Full Time Wife Escapist, miniserie giapponese: una donna single disoccupata trova lavoro come…moglie

16 giovedì

The Upshaws s.3: comedy su una famiglia nera della classe operaia dell’Indiana che insegue una vita migliore.

17 Venerdì

La ragazza e il Cosmonauta s.1: serie di fantascienza polacca, un astronauta torna dopo 30 anni suscitando grosso interesse non essendo invecchiato di un anno

Rapinatori: La serie s.2 (francese)

Division Palermo s.1: serie argentina su una squadra di una guardia urbana che scopre un affare legato al narcotraffico.

22 Mercoledì

Triptych s.1: giallo messicano su una detective che indaga dopo aver scoperto l’esistenza di due gemelle identiche a lei

23 giovedì

Outer Banks s.3: tornano le avventure del gruppo di ragazzi a caccia del tesoro, dopo che si sono trasferiti su un’isola deserta creando una società idilliaca la situazione degenera in fretta tra nuovi e vecchi nemici.

Lay Lay – Un’amica magica s.2 serie per ragazzi

Netflix Febbraio 2023, anime e animazione

Una parte del catalogo di Netflix è dedicata sia agli anime che ai prodotti di animazione rivolti ai più piccoli, vediamo i titoli in arrivo nel corso del mese di febbraio:

1 Mercoledì: Detective Conan: The Culprit Hanzawa s.1

2 Giovedì: Make My Day s.1

9 Giovedì: Mio papà a caccia di alieni s.1

16 Giovedì: Aggretsuko s.5

24 Venerdì: Oddballs s.2

Netflix Febbraio 2023 i titoli oltre la fiction

Diversi i reality a sfondo amoroso in arrivo nel mese dell’amore, a febbraio su Netflix. Venerdì 10 sarà disponibile la seconda parte della terza stagione di L’amore è cieco in cui i single si incontrano senza vedersi. Il 14, proprio il giorno di San Valentino, prende il via con episodi settimanali Perfect Match ennesima declinazione sui reality-game sulle isole tropicali e a questo proposito dal 28 arriva Too Hot To Handle Germania.

Tra i documentari il 1° febbraio arriva la miniserie I Milioni di Gunther sulla storia di un cane che riceve una ricca eredità. Mercoledì 8 c’è Bill Russell la leggenda dell’NBA mentre mercoledì 15 si parla di golf in Full Swing: una stagione di Golf e a tema sportivo arriva il 24 la quinta stagione di Formula 1: Drive to Survive.