Netflix dice addio a una funzione chiave per la visione in TV: ecco cosa cambia

Tra le piattaforme streaming più utilizzate nel mondo c’è Netflix che, ogni mese, aggiorna la propria offerta proponendo ai propri abbonati una marea di titoli tra cui scegliere sia per le serie tv che per i film. Utilizzata da milioni di utenti nel mondo, Netflix si rinnova continuamente per rispondere alle esigenze di tutti e rendere facile il suo utilizzo.

La piattaforma streaming può essere utilizzata sia sugli smartphone che sul televisore permettendo a tutti di trascorrere piacevoli serate sul divano in compagnia dei propri programmi preferiti. Sono diverse le funzioni disponibili su Netflix che, tuttavia, a novembre, ha deciso di cancellare una delle funzioni più comode e utilizzate dagli abbonati che, improvvisamente, si sono ritrovati di fronte all’importante novità.

La funzione cancellata da Netflix: cosa cambia nell’utilizzo della piattaforma streaming

Improvvisamente, Netflix ha deciso di dire addio ad una delle funzioni più comode: non è più possibile, infatti, trasmettere film e serie tv sul televisore direttamente dallo smartphone. Fino a poche settimane fa, infatti, si poteva scegliere la serie tv o il film da guardare sfogliando il catalogodirettamente dallo smartphone per poi trasmettere il titolo scelto sul televisore.

Da novembre, però, tale funzione non è più disponibile e per utilizzare Netflix sul televisore, è necessario avviare l’applicazione già presente sulla maggior parte dei televisori attraverso il telecomando. “Per navigare su Netflix dovrai usare il telecomando in dotazione con la TV o il dispositivo per lo streaming su TV”, si legge sulla pagina del centro assistenza di Netflix.

“Netflix non supporta più la trasmissione di titoli da un dispositivo mobile alla maggior parte delle TV e dei dispositivi per lo streaming su TV”, ha spiegato ancora la piattaforma. Motivo per cui sull’applicazione mobile di Netflix è sparita l’icona “Cast”. Una scelta, quella della piattaforma streaming che non è stata giustificata e, ad oggi, non si conoscono i motivi per cui è stata eliminata la possibilità di trasmettere i titoli Netflix sul televisore usando l’applicazione mobile.

Anche per mettere in pausa, alzare e abbassare il volume, andare avanti o tornare indietro, sarà necessario utilizzare il telecomando e non potrò più essere fatto dallo smartphone.

La scelta di eliminare la funzione “casting” non è stata particolarmente apprezzata dagli utenti che trovavano comodissimo scegliere il titolo da guardare sullo smartphone per poi trasmetterlo sul televisore. Su Reddit, sono diversi gli utenti che stanno criticando la decisione della piattaforma soprattutto perché in tanti sono soliti usare l’app mobile non avendo modo di loggarsi sul televisore perché, ad esempio, utilizzando l’account di parenti e amici.

La funzione casting, tuttavia, non è ancora scomparsa del tutto ma è ancora disponibile per i dispositivi più vecchi.