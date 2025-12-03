Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana

Dicembre è un mese ricco di sorprese per gli utenti Netflix ch godranno della visione di diversi film e serie tv, tutti prodotti nuovi e entusiasmanti. Sin dalla prima settimana del mese ci saranno new entry e tantissime novità che appassioneranno gli amanti del genere. In programma una nuova serie western e una comedy natalizia, a anche diversi reality e talk. Tra questi L’amore è cieco Italia, condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. I due coniugi si diletteranno a guidare un gruppo di single al loro primo appuntamento al buio: dopo la scelta ci sarà la convivenza e solo alla fine la neo coppia deciderà di rimanere insieme o no: i concorrenti riusciranno a trovare l’anima gemella?

Previsto l’arrivo del sequel di Troll, considerato il film più visto sulla piattaforma. Nora, Andreas e il capitano Kris si ritrovano a combattere un feroce troll che si è risvegliato in Norvegia. Sarà per i giovani guerrieri un’avventura impegnativa, ma anche emozionante che li porterà a correre diversi rischi. Riusciranno a fermare il mostro e a salvare la terra? Le premesse per sconfiggere le tenebre ci sono tutte. The Abandons invece debutta il 4 Dicembre ed è la nuova serie western su cui Netflix ha puntato: sarà sicuramente un successo vista la novità.

É composta da 10 episodi sui fuorilegge americani: faide, scontri, drammi famigliari sono gli ingredienti che caratterizzano questa saga. Sicilia Express, è il nuovo lavoro di Ficarra e Picone, dedicato alle festività. Una serie leggera e divertente che pone in evidenza le diversità degli italiani. Alcuni critici l’hanno definita una favola di Natale, ben costruita e con contenuti non superficiali. I due comici si distinguono ancora una volta per la loro ironia e professionalità. Una narrazione che mira a far sorridere, ma anche alla riflessione.

Jay Kelly, è l’atteso nuovo film con George Clooney

Atteso il nuovo film di George Clooney, Jay Kelly, che debutta su Netflix il 5 Dicembre. Il protagonista è un attore che percorre un viaggio personale, dove guarda al passato accompagnato dal suo manager Ron, che ha il volto di Adam Sandler. Un film su quanto fatto nella vita, sui trofei conquistati, ma anche su tutte le volte che non si è ottenuto la vittoria.

Il film si annuncia un successo e a quanto pare Clooney è entusiasta di averlo interpretato. Netflix ha una programmazione decisamente ricca, è certa di soddisfare i suoi utenti e il successo di Stranger Things n’è la conferma. La quinta stagione ha debuttato con i primi 4 episodi il 27 Novembre, mentre il secondo volume andrà in onda il 26 Dicembre 2025 e il gran finale la notte del 1 Gennaio.

Altre uscite Dicembre Netflix

Di seguito le altre uscite di Dicembre 2025 di Netflix, tutte imperdibili.