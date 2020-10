Non c’è bisogno di attendere conferme: Nero a metà 3 ci sarà. Sulla terza stagione della popolare fiction di Raiuno con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz le prime certezze sono arrivate addirittura ad agosto, in occasione della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione, la cui ultima puntata va in onda l’8 ottobre 2020.

Ai tempi fu il regista Marco Pontecorvo ad ammettere che Nero a metà 3 fosse già in divenire: “Ci stiamo già pensando, stiamo lavorando ai casi di puntata, alla trama orizzontale. Dovrebbe essere pronta per il 2021”. In realtà, ancora prima Amendola aveva ammesso che le riprese sarebbero potute partire già nei primi mesi dell’anno.

Ovviamente, tutto dovrà tenere conto dell’emergenza sanitaria e di come sarà la situazione nei prossimi mesi. Però le intenzioni sono quelle di rivedere Carlo (Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) insieme al resto della squadra per nuovi casi ed una nuova linea gialla che attraversi tutti le puntate.

Nero a metà – le papere sul set Aspettando l'ultima puntata, gustiamoci alcuni tra i momenti più divertenti avvenuti sul set di #NeroaMetà 😂Vi aspettiamo STASERA #8ottobre alle 21.25 su #Rai1 La resa dei conti è vicina… Pubblicato da Rai1 su Martedì 6 ottobre 2020

Quella della seconda stagione, legata all’omicidio di Olga (Caterina Shulha), moglie di Muzo (Fortunato Cerlino) e Paolo, figlio di Marta (Nicole Grimaudo), è riuscito a fare centro nel cuore del pubblico che, puntata dopo puntata, è aumentato sempre di più, fino a superare i 5 milioni di telespettatori nel primo episodio trasmesso la settimana scorsa.

Proprio sulla nuova linea gialla della terza stagione, Amendola ha assicurato che non mancheranno i colpi di scena: “Posso dire solo che il passato non smette mai di tornare”, ha detto, per poi garantire che il finale della seconda stagione lancerà “una catapulta” come cliffhanger per la terza.