Scopriremo finalmente la verità sugli omicidi di Olga (Caterina Shulha) e di Paolo, il figlio di Marta (Nicole Grimaudo)? E’ quello che sembra, a leggere le anticipazioni di Nero a metà 2, la fiction di Raiuno in onda con la sesta ed ultima puntata questa sera, 8 ottobre 2020, alle 21:25. Per Carlo (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) si preannuncia una corsa contro il tempo per fermare l’assassino.

Nero a metà 2, anticipazioni ultima puntata

Nel primo episodio, “Verità nascoste”, un ragazzo che pochi giorni prima aveva chiesto notizie al reparto di Medicina Legale sulla morte di un suo amico viene trovato anch’egli senza vita. Il Commissariato, intanto, indaga anche sul covo che i protagonisti credono appartenere a Graziano Imardi, ma lo trovano morto, murato vivo dal killer.

Le indagini devono così ripartire da capo, giungendo ad un’altra conclusione: ad aver preso di mira Muzo (Fortunato Cerlino), Nusco (Renato Marchetti) e Marta potrebbe essere stato Leonardo Sfera, che i tre, anni prima, hanno arrestato con l’accusa di omicidio della fidanzata Xenia.

Nel secondo episodio, “La resa dei conti”, tutto si concentra sul caso di stagione: Carlo arriva a capire che Sfera ha cercato di uccidere Nusco perché è stato lui ad uccidere Xenia. Leonardo ha pagato per un omicidio che non ha mai commesso: Muzo e Marta sono stati puniti perché non gli hanno creduto, indagando più a fondo.

