Ne Vedremo delle Belle, Sanremo e il “paradosso delle polemiche”

La polemica sembra essere diventata il sale di ogni programma televisivo, nella fattispecie, degli show di intrattenimento. Nulla di male, certo, anche se questo modo di pensare, divenuto col tempo una vera e propria convinzione generale, rimane lo stesso altamente opinabile.

Ma se la polemica non c’è, se non si presenta, disattendendo, quindi, le previsioni iniziali, a questo punto schivare la polemica si tramuta in una scelta volontaria, in un motivo di vanto.

Questo è il “paradosso della polemica” che abbiamo visto, ad esempio, all’ultimo Festival di Sanremo. Davanti ad un cast costruito con certosina attenzione per far sì che si scatenassero incendi, l’oggettiva assenza di controversie è diventata, per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, un pretesto per manifestare orgoglio, parlando a TvTalk di un Sanremo “normale”, dove “nessuno ha litigato“, “nessuno ha preso a calci rose” e “nessuno ha dati baci nelle prime file”. Le frecciatine ad Amadeus erano puramente casuali…

Eppure la presenza nei Big di artisti che, in passato, si sono resi protagonisti di liti, dissing e beef, come Fedez, Tony Effe, Achille Lauro, Irama, Rkomi, sfidiamo ancora oggi a definirla accidentale.

Con questo “paradosso”, si è creato un vero e proprio paracadute utile per ogni evenienza. Se le polemiche si presentano, si è soliti negare il fatto di averle cercate puntigliosamente ma se queste non si presentano, allora il risultato è consapevole e intenzionale, raggiunto in nome dell’eleganza e del buon gusto.

Tutto molto bello.

E il prossimo “paradosso” potrebbe ripresentarsi a Ne vedremo delle belle, l’“Ora o mai più”, ideato e condotto da Carlo Conti, riservato alle showgirl di un tempo.

A questo show, fatto di “prove di canto, ballo, musical, interviste e “derby” (sfida a sorpresa)”, prenderanno parte Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, un cast che definire altamente infiammabile è un eufemismo.

Se le polemiche, però, non ci saranno, sarà sicuramente una scelta voluta…