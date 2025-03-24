Dopo la partenza tutta in salita di sabato, torna il prossimo 29 di marzo l’appuntamento con il nuovo varietà di Carlo Conti Ne vedremo delle belle. Il talent show della nuova occasione per le showgirl che hanno impreziosito il varietà televisivo degli anni ottanta e novanta riparte dalla seconda puntata con un nuovo carico di prove per le dieci soubrette che si giocano il primato nel nuovo show realizzato con la collaborazione di Endemol Shine Italy.

Lo faranno dunque nella seconda puntata, o dovremmo dire nella prima vera puntata di questo spettacolo, dopo il “numero zero” andato in onda di sabato 22 marzo 2025. Un numero zero vero e proprio che è servito anche a tarare le varie parti della trasmissione, che infatti è terminata in anticipo rispetto all’orario previsto. Un anticipo che ha ovviamente intaccato il dato di share del programma, che ha dovuto fare i conti con i tanti spot pubblicitari che Ne vedremo delle belle ha dovuto contenere.

Seconda (o prima vera) puntata dunque che farà tesoro delle “défaillance” della puntata numero zero di sabato e che vedrà fra le prove in programma quella dell’intervista. Due delle showgirl in gara dovranno mettersi alla prova con una intervista ad un personaggio del mondo dello spettacolo. Dopo Massimo Ceccherini ospitato sabato scorso, per la puntata del 29 marzo dovrà sottoporsi al fuoco di fila delle due showgirl in competizione un altro comico. Si tratta del buon Maurizio Battista.

Non solo Maurizio Battista ospite della seconda puntata di Ne vedremo delle belle. Per quel che riguarda la musica e più precisamente il Festival della canzone italiana 2025, ospiti saranno i Coma_Cose, reduci dal Festival con il loro tormentone “Cuoricini“. Appuntamento dunque per la seconda puntata di Ne vedremo delle belle con ospiti Maurizio Battista ed i Coma_Cose a sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Rai1, il tutto diretto e condotto come sempre da messere Carlo Conti.