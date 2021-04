Giornata da ricordare questo 16 aprile per i fan di NCIS. Infatti in Italia questa sera su Rai 2 sarà in onda l’episodio numero 400 della serie (il secondo della stagione 18) e in parallelo dagli USA arrivano buone notizie per il futuro della serie tv. Infatti dopo mesi di dubbi e trattative CBS ha deciso di rinnovare ufficialmente NCIS per la diciannovesima stagione.

Rispetto ad altre annate questo rinnovo non era così scontato. Non tanto per una crisi d’ascolti che non c’è stata o per un disinteresse di CBS e del suo studio CBS Studios che guadagna bene dalla rivendita internazionale del franchise (basti pensare che Rai 2 ci ha coperto 611 prime serate senza dimenticare le repliche diurne), quanto per la voglia di Mark Harmon di cambiare aria, riposarsi, provare nuove avventure dopo 19 anni incastonato nel ruolo di Jethro Gibbs, un personaggio nato in JAG da cui poi è partito lo spinoff NCIS.

Le indiscrezioni provenienti dagli USA e riportate da The Hollywood Report, raccontavano un Mark Harmon deciso ad abbandonare la serie lo scorso febbraio. Ma l’attore e, questo è un aspetto importante, produttore della serie tv sarebbe stato posto davanti a un ultimatum di CBS: senza Harmon la serie sarebbe stata cancellata. A quel punto sembra che Harmon sia tornato sui suoi passi facendo ripartire le trattative.

NCIS è stata così rinnovata per la stagione 19 con Harmon protagonista ma circolano delle ipotesi secondo le quali potrebbe non essere presente in tutti gli episodi, non ci sono però conferme di questa indiscrezione. Così come non è stato stabilito il numero preciso di episodi dopo la diciassettesima tagliata dalla pandemia e la diciottesima ridotta da CBS per un contenimento dei costi.

In parallelo dopo la cancellazione di NCIS New Orleans, resta da stabilire il futuro di NCIS Los Angeles mentre potrebbe aggiungersi NCIS Hawaii con per la prima volta per il franchise una protagonista femminile. Ma è ancora tutto da decidere.

Nel frattempo CBS ha anche previsto altri rinnovi con la storica Blue Bloods che è stata rinnovata per la dodicesima stagione, Bull per la sesta, SWAT (co-prodotto con Sony) per la quinta e Magnum PI (co-prodotto con Universal) per la quarta.