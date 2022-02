Debutta questa sera, venerdì 11 febbraio, su Rai 2 dopo NCIS 19, la prima stagione di NCIS: Hawaii, terzo spinoff del franchise di NCIS dopo le divisioni di Los Angeles (ancora in onda) e New Orleans cancellato proprio nella scorsa stagione.

La serie, che dovremmo imparare a scrivere nella sua dicitura originale NCIS: Hawai’i seguendo la lingua locale, è ambientata sull’isola già al centro di altre avventure seriali come Magnum P.I.. La serie è stata creata da Christopher Silber, che già aveva sviluppato lo spinoff di New Orleans, con il primo episodio diretto dall’esperto Larry Teng già regista di svariati episodi di Hawaii Five-9, SEAL Team ed Elementary.

NCIS: Hawaii la trama

La trama di NCIS: Hawaii è abbastanza prevedibile. La serie tv segue le vicende della divisione delle Hawaii della squadra degli investigatori della marina militare americana, che si occupano di casi che coinvolgono il personale militare.

Oltre all’ambientazione, la grande novità di questa serie è che per la prima volta a guidare la squadra è stata chiamata una donna, Jane Tennant, che dovrà gestire il team e al tempo stesso gestire il suo ruolo di mamma single.

NCIS: Hawaii, il cast

Jane Tennant è interpretata da Vanessa Lachey, al primo vero ruolo da protagonista dopo varie esperienze sia da attrice in Beautiful (è stata in 8 episodi in tutto), Truth Be Told, 30 Rock, B90210 e come conduttrice da TRL a Miss Universo 2019.

Alex Tarrant interpreta invece Kai Holman un nuovo agente della squadra tornato alla Hawaii per accudire il padre. Noah Mills è il vice di Tennant, Jesse Boone mentre Yasmine Al-Bustamy è Lucy Tara giovane agente NCIS. Jason Antoon interpreta Ernie Malik l’esperto informatico mentre Tori Anderson è un’agente della difesa. Klan Talan interpreta il figlio di Jane.

NCIS: Hawaii, la programmazione, dove in streaming?

NCIS: Hawaii è in onda in Italia su Rai 2 a partire da questa sera venerdì 11 febbraio alle 22:10 subito dopo il primo episodio della stagione 19 di NCIS, riproducendo l’accoppiata del canale americano CBS dove le due serie tv vanno in onda. Gli episodi proseguiranno ogni venerdì e saranno disponibile anche in streaming su Rai Play dove resteranno on demand per circa 15 giorni dalla messa in onda.

NCIS: Hawaii è stato rinnovato

La prima stagione di NCIS: Hawaii è in onda negli Stati Uniti su CBS e al momento non è stata ancora presa una decisione ufficiale in merito al rinnovo della serie tv. La seconda stagione di NCIS: Hawaii sembra però molto probabile soprattutto dopo che la rete ha ordinato la stagione completa alla serie con un numero di episodi non precisato ma che potrebbero essere intorno ai 22. Dopo la chiusura di NCIS: New Orleans, CBS non può permettersi di perdere subito un nuovo spinoff di NCIS viste le difficoltà che sicuramente ci saranno nelle trattative per NCIS 20 soprattutto vista la volontà di Mark Harmon di diminuire i propri impegni.

NCIS: Hawaii e NCIS 19 il crossover

Come spesso accade tra serie tv che condividono lo stesso universo narrativo, anche NCIS: Hawaii incontrerà la sua “serie madre” NCIS. L’episodio in questione è previsto negli Stati Uniti per il prossimo 28 marzo, quindi è molto probabile che Rai 2 lo trasmetterà in autunno o addirittura nel prossimo inverno (difficile anticipare la programmazione dei prossimi mesi).

Le riprese dell’episodio crossover si sono svolte lo scorso gennaio e a viaggiare alle Hawaii sono stati Wilmer Valderrama interprete dell’agente Nick Torres e Katrina Law interprete dell’agente Jessica Knight. Non ci sono ulteriori dettagli, non è chiaro se ci sarà anche l’arrivo di qualche membro della squadra delle Hawaii in NCIS, ma quel che è certo è che fin dall’avvio della serie un crossover era nell’aria ma che è stato solo deciso successivamente all’ordine completo della prima stagione.

NCIS: Hawaii e NCIS 19 su Rai 2

Stasera 11 febbraio alle 21:10 riparte anche la stagione 19 di NCIS un caposaldo della programmazione di Rai 2 e da qualche mese ormai anche del preserale di Italia 1 con gli episodi delle prime stagioni (e le prime 17 stagioni sono tutte su Sky On Demand e NOW in streaming a dimostrazione dell’importanza della serie). NCIS 19 riparte dalla ricerca di Gibbs (Mark Harmon) dopo il finale della precedente stagione.

E come ampiamente anticipato prima dell’inizio della produzione della nuova stagione, l’attore ha deciso di lasciare definitivamente il ruolo, rimanendo solo come produttore esecutivo della serie tv. Il suo addio avverrà nell’episodio in onda il 4 marzo su Rai 2, leggete qui se volete sapere quello che succederà.