Mentre in Italia ci si prepara all’addio di Terence Hill a Don Matteo, negli Stati Uniti si è appena consumato un saluto che ha lo stesso sapore della fine di un’era televisiva. Il quarto episodio di Ncis 19, infatti, segna l’uscita di scena di Mark Harmon, interprete del protagonista Gibbs fin dal primo episodio della mitica serie tv della Cbs.

Ncis 19, come se ne va Gibbs?

-Attenzione: spoiler sui nuovi episodi di Ncis 19-

Che fine fa Gibbs? La sua uscita di scena avviene alla fine dell’episodio “Great Wide Open”, andato in onda in America l’11 ottobre 2021: Gibbs e McGee (Sean Murray) si trovano in Alaska, dove hanno dato la caccia ad un serial killer contattato da una società locale.

Finito il loro lavoro, Gibbs confida a McGee ed al direttore Vance (Rocky Carroll) di non aver intenzione di tornare a casa, ma di rimanere in Alaska. Quando gli viene chiesto cosa sta cercando in Alaska, il protagonista si limita a dire di non saperlo: “Il mio istinto me lo dirà quando l’avrò trovato”.

Proprio in quei luoghi Gibbs ammette di aver trovato un senso di pace che non provava da molto tempo, ovvero dalla morte della moglie Shannon (Darby Stanchfield) e della figlia Kelly (Mary Mouser) e di non essere pronto a lasciarselo alle spalle. Non gli resta quindi che ringraziare McGee per avergli “coperto le spalle” in tutti questi anni e lasciarlo tornare a casa.

Ncis 19 senza Mark Harmon

La voce di un addio di Mark Harmon alla serie nata nel 2003 come spin-off di Jag-Avvocati in divisa aveva iniziato a circolare già dal giugno scorso. Ai tempi, però, non era chiaro in che misura l’attore sarebbe comparso nella diciannovesima stagione della serie tv.

Stando a quanto racconta TvLine, Harmon aveva deciso da tempo di lasciare la serie, ma se l’avesse fatto alla fine della diciottesima stagione la Cbs avrebbe potuto cancellarla definitivamente. Da qui, il compromesso di un rinnovo a patto che Harmon rivestisse per qualche episodio i panni del suo personaggio.

Ncis ora proseguirà quindi senza Gibbs, ed inevitabilmente la squadra dovrà subire le conseguenze di questa scelta. Il cast della diciannovesima stagione, intanto, vede l’ingresso di due nuovi attori: Gary Cole -che sarà l’agente dell’Fbi Alden Park– e Katrina Law -interprete dell’agente speciale Jessica Knight-.

Mark Harmon tornerà in Ncis?

Mark Harmon ha appena lasciato Ncis, eppure non ci si può non chiedere se il suo addio sia definitivo oppure se lo rivedremo in futuro. “Mark ha sempre fatto parte della serie e sempre ne farà parte”, aveva detto il mese scorso la presidentessa della sezione intrattenimento della Cbs Kelly Kahl, lasciando intendere anche che il ruolo di produttore esecutivo dell’attore non verrà meno con la sua uscita di scena dal cast. “Per quanto riguarda le sue apparizioni sul piccolo schermo, stiamo cercando di capire come muoverci in futuro”.

L’uscita di Mark Harmon da Ncis è sì la più clamorosa, ma è solo l’ultima di una lunga serie, come spesso accade nelle serie tv longeve. Prima di lui, a salutare i fan di Ncis sono stati Michael Weatherly (ora nel cast di Bull), Cote de Pablo (Ziva David) e Pauley Perrette (Abby Sciuto), giusto per citare gli attori del cast storico.

Ncis 19, quando esce in Italia?

Quando sarà possibile vedere l’uscita di scena di Gibbs in Italia? Raidue ha appena finito di mandare in onda la diciottesima stagione di Ncis ed al momento non ha annunciato quando andrà in onda la successiva. E’ plausibile però pensare che, come già avvenuto in passato con le altre stagioni, Ncis 19 arrivi in Italia tra l’inverno e la primavera 2022.