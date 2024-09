Su Rai 2 arriva la terza e ultima stagione di NCIS: Hawaii. Il terzo spinoff di NCIS è stato cancellato dopo solo tre stagioni a causa degli ascolti non ritenuti soddisfacenti dalla rete che doveva far spazio a nuovi progetti tra cui il prequel NCIS: Origins sul giovane Gibbs. Il cast, ma anche i fan della serie hanno espresso il loro rammarico per una cancellazione arrivata al termine di una stagione più breve del solito, per lo sciopero di sceneggiatori e attori che la scorsa estate ha bloccato le produzioni, con soli 10 episodi.

NCIS Hawaii 3 in Italia, gli episodi su Rai 2

Le anticipazioni del 13 settembre

3×01 Spara e scappa: Jane Tennant torna al lavoro dopo gli eventi del finale della scorsa stagione, avendo superato la valutazione sia fisica che psicologia. Ma da Los Angeles viene inviato Sam Hanna per assisterla e dare la valutazione finale. Intanto devono indagare sulla morte di un uomo che scopriranno collegata a un’incursione nel database dei Marshal.

3×02 Acqua e fuoco: la squadra NCIS deve rintracciare alcuni detenuti scappati dopo che è caduto un aereo che li trasportava. Sam Hannah e Tennant vengono incaricati di rintracciare Il Chimico un prigioniero russo che fabbrica armi chimiche.

NCIS Hawaii 3 quante puntate sono?

La seconda stagione è composta da 10 puntate.

NCIS Hawaii 2 il cast

Vanessa Lachey guida il cast di NCIS Hawaii, prima donna alla guida di una squadra NCIS in tv. Dopo la chiusura di NCIS Los Angeles è stato guest star in alcuni episodi della stagione LL Cool J nei panni del suo personaggio Sam Hanna.

Vanessa Lachey è Jane Tennant

è Jane Tennant Alex Tarrant è Kai Holman, nuovo agente del team tornato sull’isola per occuparsi del padre

è Kai Holman, nuovo agente del team tornato sull’isola per occuparsi del padre Noah Mills è Jesse Boone, vice capo della squadra, ex detective della omicidi a Washington

è Jesse Boone, vice capo della squadra, ex detective della omicidi a Washington Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara

è Lucy Tara Jason Antoon è Ernie Malik, esperto d’informatica

è Ernie Malik, esperto d’informatica Tori Anderson è Kathrine Marie Whistler

è Kathrine Marie Whistler Kian Talan è Alex Tennant

è Alex Tennant Henry Ian Cusick è John Swift (guest star)

NCIS Hawaii su Rai Play

Gli episodi di NCIS Hawaii 3 sono in streaming su Rai Play sia in modalità live nella pagina della diretta di Rai 2 che on demand nei giorni successivi (ma restano in streaming per un periodo limitato); le prime due stagioni sono state riproposte da Sky Investigation e sono quindi on demand e su NOW.

NCIS Hawaii 4 si farà?

No, la serie è stata cancellata.

NCIS Hawaii dove è stata girata?

Direttamente alle Hawaii, una location che altrimenti sarebbe stata difficile da ricreare. La serie ha sfruttato set e attrezzature che erano state utilizzate da Hawaii Five-0.