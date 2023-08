Cambia la guida tecnica della Nazionale di calcio, cambia il direttore di RaiSport (da Alessandra De Stefano a Jacopo Volpi, in attesa di Marco Lollobrigida), non cambia la squadra di giornalisti che seguirà le partite degli azzurri. Dunque, sin dalla sfida contro la Macedonia del Nord valida per le qualificazioni agli Europei in programma sabato 9 settembre alle ore 20.45, torneranno in cabina di telecronaca Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Tiziana Alla a bordocampo. A presentare il pre e post match sarà Alessandro Antinelli con Lele Adani. L’attesa è alta anche perché si tratterà della prima uscita ufficiale della Nazionale di Luciano Spalletti, subentrato pochi giorni fa a Roberto Mancini, che in piena estate a sorpresa si è dimesso da Commissario tecnico, non senza polemiche nei confronti della Federazione Gioco Calcio guidata da Gabriele Gravina.

Lo stesso team sarà protagonista di Italia-Ucraina, in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano martedì 12 settembre. E così via per i prossimi impegni della Nazionale di Spalletti, trasmessi tutti in diretta su Rai1.

Nazionale, tutte le partite di qualificazione agli Europei 2024 in diretta su Rai1

5^ giornata: Macedonia del Nord-Italia (9 settembre 2023)

6^ giornata: Italia-Ucraina (12 settembre 2023)

7^ giornata: Italia-Malta (14 ottobre 2023)

8^ giornata: Inghilterra-Italia (17 ottobre 2023)

9^ giornata: Italia-Macedonia del Nord (17 novembre 2023)

10^ giornata: Ucraina-Italia (20 novembre 2023)

L’Italia è attualmente al terzo posto nel girone C con tre punti all’attivo dopo due partite giocate. Davanti agli azzurri ci sono l’Ucraina (6 punti) e l’Inghilterra (12 punti). L’attuale posizione in classifica degli azzurri rende evidente l’importanza delle partite dei prossimi mesi. Si qualificano le prime due classificate di ogni girone, più le vincenti dei tre playoff, che verranno determinati non dalla posizione nei gruppi di qualificazione, bensì dalla Nations League.