“Studio agitato, ma molto piacevole” dice Simona Rolandi quando deve richiamare i suoi intemperanti opinionisti. Una frase con la quale si può sintetizzare al termine il debutto della stagione 2023-2024 di La Domenica Sportiva. La nuova Ds riesce, infatti, a trovare fin dal prima puntata una vivacità e un brio assenti almeno nell’ultima edizione.

A creare questo clima contribuiscono sicuramente diversi fattori, dal ritorno del pubblico in studio alla scelta fatta sui talent della trasmissione. Adriano Panatta ed Eraldo Pecci portano un commento di pancia ed imprevedibile, che spezza la classica liturgia del talk calcistico. Alberto Rimedio e Lele Adani riportano invece più nel merito la discussione, arricchita spesso anche dagli interventi della nuova moviola di Mauro Bergonzi.

L’impianto scelto per la trasmissione è il classico. La Domenica Sportiva abbraccia tutti gli sport e, dopo aver aperto la puntata con il ricordo di Carlo Mazzone, passa ad occuparsi nell’anteprima dei mondiali di atletica. Di calcio si passa a parlare quando inizia, almeno dal punto di vista degli scorpori Auditel, il programma vero e proprio. Si alternano le immagini dei gol della partite, le parole pronunciate dagli allenatori nelle conferenze stampa post partita e le voci raccolte direttamente dai microfoni di Rai Sport.

Non si punta ad innovare neanche il ruolo svolto da chi deve occuparsi dei social, ovvero Giusy Meloni. Il giovane volto fatica ad inserirsi, anche se offre un buon assist quando fornisce l’aggiornamento sul risultato della finale del Cincinnati Open. L’aggiornamento diventa, infatti, uno spunto immediatamente colto da Panatta e Pecci per parlare anche di tennis nel corso della serata.

Simona Rolandi, che deve confrontarsi con questo vivace parterre di opinionisti, dimostra di saper gestire al meglio la guida della trasmissione. Non esita, infatti, a richiamare i propri ospiti quando strabordano, senza risultare prevaricatrice, dimostrandosi invece sempre padrona della situazione.

La Domenica Sportiva pare aver trovato per la stagione 2023-2024 un’ottima timoniera, che, se supportata come nella prima puntata dalla squadra messale a fianco, saprà condurre in un porto rimasto sempre uguale a se stesso la nave che le è stata affidata.