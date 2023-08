La Domenica Sportiva, tutte le novità dell’edizione 2023-2024

Con l’inedita conduzione di Simona Rolandi, La Domenica Sportiva sta per riaprire i battenti. A partire dal nuovo volto a cui è affidata la trasmissione, tante saranno le novità che riguarderanno lo storico programma Rai. A rivelarle, a pochi giorni dal debutto, previsto per domenica 20 agosto, è il direttore di Rai Sport Jacopo Volpi.

Intervistato dal sito Virgilio Sport, Volpi infatti ha svelato alcuni dei cambiamenti di questa nuova edizione della Domenica Sportiva. Cambia la squadra di opinionisti: fuori Lia Capizzi, Carolina Morace, Claudio Marchisio e Ana Quiles, dentro Lele Adani, Eraldo Pecci e Adriano Panatta. Per Pecci si tratta di un ritorno alla Ds, così come parzialmente anche per Adani, che aveva partecipato alle prime puntate della scorsa stagione.

A completare il parterre di opinionisti si aggiungeranno Alberto Rimedio, che sarà stabilmente in trasmissione, dopo averla condotta nella passata edizione, Lucilla Granata, già coinvolta nell’edizione estiva del programma, e Valeria Ciardiello, che torna in video per Rai Sport dopo l’esperienza lavorativa di dieci anni fa. Quest’ultime due non dovrebbero essere presenze fisse del cast della Domenica Sportiva, a differenza di Giusy Meloni che si occuperà dei social.

Sempre a livello di volti, l’altra novità di questa nuova stagione sarà il moviolista. Dopo l’addio di Tiziano Pieri, il nuovo moviolista Rai sarà Mauro Bergonzi, proveniente da una lunga e fortunata esperienza a Mediaset. Cambiano anche i responsabili della trasmissione: rimane come curatrice della trasmissione Paola Arcaro, a cui si affianca nel ruolo di supervisore tecnico Alessandro Antinelli (conduttore in passato della Ds), mentre Aurelio Capaldi diventa supervisore di 90° Minuto.

Infine per La Domenica Sportiva 2023-2024 è previsto il ritorno del pubblico in studio. “Ho voluto far tornare il pubblico in studio che sarà anche un pubblico parlantente. Dopo il Covid sarà un piacere poter ospitare 40 persone in studio a settimana tra cui verranno inseriti anche personaggi di spicco con ospiti di spettacolo e altre soprese su cui lavoreremo” ha spiegato Jacopo Volpi.