Se c’è una redazione ad alto tasso di conflittualità in Rai, questa è sicuramente Rai Sport. Chiedere a Mauro Mazza, a Gabriele Romagnoli o alla stessa Alessandra De Stefano. Si è parlato spesso della difficoltà a gestire una redazione fatta da oltre 100 giornalisti, i più dislocati a Roma, con una piccola rappresentanza fra Milano, Firenze e Bolzano. Una redazione che non permette ad un nuovo direttore di portare a termine un piano editoriale degno di questo nome. Tanto che si vivacchia con i pochi che mandano avanti la baracca, favoriti anche negli anni dalla progressiva desertificazione degli eventi trasmessi dalla Rai.

Sempre più calcio è passato altrove, fra pay tv ed emittenti free. Idem con patate per la Formula 1, vera gallina dalle uova d’oro con oltre 10 milioni di telespettatori di media. Ora, complice anche il disastro perpetuo della Ferrari, un lontano e triste ricordo. Qualcosa che fa rimpiangere le voci di Mario Poltronieri ed Ezio Zermiani. Seppur le voci degli attuali telecronisti e commentatori li coprirebbero con i loro toni a dir poco accesi. Ormai però una triste abitudine che accomuna un po’ tutte le telecronache, di tutte le reti. Una redazione di Rai Sport che vive, ancora più delle altre, le logiche della lottizzazione. Ma se Enzo Biagi diceva all’epoca delle raccomandazioni: “assumono tre democristiani, due socialisti, un comunista e uno bravo“, nel tempo a Rai Sport qualche malizioso dice sia toccato solo qualcuno dei primi sei.

Oltretutto pare che Rai Sport nel tempo è diventata anche una specie di parcheggio in attesa della pensione. Per altro anche l’attuale direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, andrà in congedo lavorativo il prossimo anno. Un incarico a tempo quindi quello dell’ex giornalista sportivo del Tg1 di Tito Stagno. Già si parla di chi lo sostituirà e TvBlog ha captato una voce che pare essere più di una voce.

Pare davvero che in pole position per dirigere la testata sportiva della Rai dal prossimo anno sia Marco Lollobrigida. Conduttore di Novantesimo minuto, Lollobrigida, romano, classe 1971, oltre che conduttore è stato spesso telecronista di calcio e di canottaggio. Ha condotto in passato A tutta rete e Notti europee, dimostrando anche di avere pure il piglio dell’intrattenitore, oltre che del giornalista sportivo.

Ora pare che gli toccherà la patata bollente della direzione di Rai Sport. Riuscirà a diffondere un po’ di pace e di serenità nella più difficile redazione giornalistica della televisione pubblica? Ai posteri l’ardua sentenza.