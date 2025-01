E’ Nausica Marasca la nuova velina bionda di Striscia la Notizia. Questa sera è stata incoronata nella puntata in diretta del Tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (da lunedì torna in conduzione la coppia Lipari-Friscia). Ha avuto la meglio sulle altre tredici candidate che si sono presentate ed esibite durante la fase ad eliminazione sul bancone del Tg satirico ideato da Antonio Ricci.

Strano a dirsi, ma nella storia ultratrentennale di Striscia, il programma registra un’altra prima volta: Beatrice, infatti, è la prima velina ad essere scelta direttamente dal pubblico.

“La vittoria è stata davvero emozionante – dichiara la neo velina – ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un’esperienza unica. Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l’ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale”.

Scopriamo qualcosa in più di lei:

Chi è Nausica Marasca

Beatrice è nata e vive a Campobasso (Molise). E’ diplomata al liceo Sociopsicopedagogico, ama lo spettacolo, la musica e il cinema ed è stata scout per sette anni, un’esperienza di vita nella quale ha appreso l’importanza della natura e della comunità. Ama fare lunghe camminate all’aria aperta e leggere libri di crescita personale e psicologia. Nausica è appassionata di karate, sport che le ha insegnato l’equilibrio tra eleganza e forza, e si è avvicinata alla danza attraverso la ginnastica ritmica, disciplina che ha praticato da bambina.

Il primo ‘stacchetto’ ufficiale da velina di Striscia la Notizia insieme alla mora Beatrice Coari (già presente nel programma dal settembre scorso) avverrà nella puntata di domani, venerdì 31 gennaio alle 20.35 su Canale 5. In attesa di vederle sul bancone, ecco la prima foto ufficiale in coppia con la collega.