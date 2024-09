Beatrice Coari: chi è la nuova velina di Striscia La Notizia

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della trentasettesima stagione, è stata presentata la nuova velina di ‘Striscia La Notizia’. Si chiama Beatrice Coari. La ragazza, nei prossimi mesi, dividerà il bancone del programma con il neo velino, Gianluca Briganti.

Conosciamola meglio leggendo alcune sue note biografiche:

Chi è Beatrice Coari velina di Striscia La Notizia? Età, lavoro, Instagram

Beatrice Coari, 21 anni, di Genova, è la nuova Velina di ‘Striscia la notizia’.

Dopo il diploma al liceo linguistico, si iscrive all’Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti.

Oltre all’italiano, parla fluentemente inglese, francese e spagnolo.

“La danza è sempre stata nel mio dna. Quando ballo mi sento viva”, dichiara Beatrice, che coltiva questa passione da quando aveva 4 anni. A

trasmettergliela è stata la mamma. Infatti, inizia a studiare danza classica nella sua stessa scuola, con la stessa insegnante. La nonna materna, invece, pur non avendo praticato questa arte, è stata un pilastro fondamentale per lei, perché l’ha sempre sostenuta nel suo percorso artistico. E non è un caso, dato che a sua volta era figlia di una sarta del teatro Carlo Felice di Genova.

Crescendo, Beatrice studia anche danza moderna, contemporanea, e la heels dance.

Nel 2023 si avvicina anche al mondo della moda e subito si aggiudica il titolo di Miss Miluna Liguria, che le dà la possibilità di partecipare alle finali del concorso Miss Italia.

Sportiva di natura, ama il mare, le piace molto camminare in montagna, sciare e stare a contatto con la natura. Seconda di quattro figli, è molto legata alla sua famiglia, che rappresenta il suo porto sicuro.

Ha un profilo Instagram @beatricecoari che, ad oggi, conta oltre 6500 followers. Numeri destinati a crescere, nelle prossime settimane, alla ripresa del tg satirico di Canale 5 che riaprirà i battenti il prossimo 23 settembre.