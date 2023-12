Che vigilia di Natale sarebbe senza un bel film romantico ambientato durante le feste? E se vi dicessimo che il film è ambientato a Roma? Natale a Roma, in onda questa sera, domenica 24 dicembre 2023, alle 21:05, su Raidue, promette sentimenti e spettacoli scorsi della nostra Capitale all’interno di una produzione tutta americana. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Natale a Roma, la trama

Angela (Lacey Chabert) è una guida turistica cresciuta a Seattle, ma che da tempo vive a Roma, dove organizza tour turistici per americani. Oliver (Sam Page) è un uomo d’affari che viene spedito dal suo capo nella Capitale per chiudere un importante affare con un cliente italiano, Luigi (Franco Nero).

Oliver ed Angela si incontrano per caso, alla vigilia di Natale: Angela è appena stata licenziata perché uno dei suoi clienti è stato male per una sua disattenzione. Oliver, allora, le propone di aiutarlo a conoscere meglio Roma, per poter impressionare Luigi.

La donna accetta, dopo essere assicurata che tra i due il rapporto sarà esclusivamente professionale. Ma Roma ci mette del suo e tra i due nasce del tenero: Oliver scopre i luoghi più romantici di Roma, oltre ad incontrare la famiglia italiana in cui vive Angela. Inoltre, l’affare con Luigi va in porto e questo porta Oliver e ringraziare Angela con un regalo.

Natale a Roma, come finisce?

-ATTENZIONE: SPOILER-

Come premio per l’affare concluso, il capo di Oliver lo promuove, ma deve tornare negli Stati Uniti. Anche Angela sta pensando di tornare a Seattle. Tra i due sembra tutto finito. Ma Angela cambia idea: con una serie di peripezie riesce a raggiungere Oliver, che ne frattempo era andato ad un concerto di Natale su invito di Luigi, e gli dice di voler provare ad avere una relazione con cui, anche a distanza. Oliver le confessa che rifiuterà la promozione e rimarrà in Italia a gestire gli affari di Luigi. Proprio Luigi, colpito da Angela, dedica di finanziare il suo sogno, cioè quello di avviare una propria attività. I due, quindi, restano a Roma.

Natale a Roma, cast

Il cast del film-tv, il cui titolo originale è “Christmas in Rome”, vede protagonista Lacey Chabert, già vista su Raidue nel ciclo di film Crossword Mysteris. Sam Page, invece, è comparso in The Bold Type. Da segnalare la presenza di Franco Nero, attore di numerosissimi film, tra cui alcuni western all’italiana.

Lacey Chabert è Angela;

Sam Page è Oliver;

Franco Nero è Luigi;

Holly Hayes è Margaret;

Bryan Bounds è Jack;

Fernanda Diniz è Francesca;

Petar Cvirn è Pietro;

Natasha Estelle Williams è Estelle;

Francesca De Martini è Sofia;

Simone Spinazze è Tommaso.

La regia del film-tv è di Ernie Barbarash, mentre la sceneggiatura è di Gregg Rossen, Brian Sawyer ed Alex Wright.

Natale a Roma, dov’è girato?

Il film-tv è stato girato in gran parte a Roma, ma alcune scene sono state girate anche a Bucarest, in Romania,

Natale a Roma, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Natale a Roma in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.