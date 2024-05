La Storia, serie di Rai 1 diretta da Francesca Archibugi, con Elio Germano e Jasmine Trinca, ha vinto il Nastro D’Argento Grandi Serie come Serie dell’Anno.

Nastri D’Argento Grandi Serie 2024: le nomination. La Storia vince il premio come Serie dell’Anno

Oggi sono state annunciate le candidature della quarta edizione dei Nastri D’Argento Grandi Serie, i premi assegnati dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), che si terrà a Napoli, al Palazzo Reale, il prossimo 1° giugno.

Oltre alle nomination, è stata comunicata ufficialmente anche la serie vincitrice nella categoria Serie dell’Anno. Stiamo parlando de La Storia, serie con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea, diretta da Francesca Archibugi, andata in onda su Rai 1 dall’8 al 23 gennaio di quest’anno.

Per quanto riguarda le altre categorie, invece, oltre 100 giornalisti cinematografici, nei prossimi giorni, voteranno i migliori tra i titoli finalisti in cinque diversi generi (Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv) e tra gli attori nominati, sia protagonisti che non protagonisti.

Di seguito, trovate tutte le candidature.

Nastri D’Argento Grandi Serie 2024: le candidature

Miglior Serie Commedia

CALL MY AGENT – ITALIA | SECONDA STAGIONE (SKY)

GIGOLÒ PER CASO (PRIME VIDEO)

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – LA SERIE (SKY)

QUESTO MONDO NON MI RENDERÀ CATTIVO (NETFLIX)

VITA DA CARLO | SECONDA STAGIONE (PARAMOUNT+)

Miglior Serie Crime

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE | QUARTA STAGIONE (RAI)

IL CLANDESTINO – UN INVESTIGATORE A MILANO (RAI)

IL METODO FENOGLIO – L’ESTATE FREDDA (RAI)

IL RE | SECONDA STAGIONE (SKY)

MONTEROSSI LA SERIE | SECONDA STAGIONE (PRIME VIDEO)

Miglior Serie Drama

A CASA TUTTI BENE | SECONDA STAGIONE (SKY)

I LEONI DI SICILIA (DISNEY+)

LA LUNGA NOTTE – LA CADUTA DEL DUCE (RAI)

SUPERSEX (NETFLIX)

UN’ESTATE FA (SKY)

Miglior Serie Dramedy

ANTONIA (PRIME VIDEO)

DOC – NELLE TUE MANI | TERZA STAGIONE (RAI)

STUDIO BATTAGLIA | SECONDA STAGIONE (RAI)

UN AMORE (SKY)

UN PROFESSORE | SECONDA STAGIONE (RAI)

Miglior Film Tv

MARGHERITA DELLE STELLE (RAI)

NAPOLI MILIONARIA (RAI)

RAUL GARDINI (RAI)

Miglior Attrice Protagonista

GIUSY BUSCEMI Vanina – Un vicequestore a Catania

MIRIAM LEONE I Leoni di Sicilia

CLAUDIA PANDOLFI Un’estate fa, Un Professore

ISABELLA RAGONESE Il Re

MICAELA RAMAZZOTTI Un amore

Miglior Attore Protagonista

STEFANO ACCORSI Un amore

ALESSIO BONI Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, La lunga notte – La caduta del Duce

EDOARDO LEO Il Clandestino – Un investigatore a Milano

MICHELE RIONDINO I Leoni di Sicilia

LUCA ZINGARETTI Il Re

Miglior Attrice Non Protagonista

LINDA CARIDI Supersex

MICHELA CESCON Blanca

LUDOVICA MARTINO Vita da Carlo

OTTAVIA PICCOLO Un amore

CARLA SIGNORIS Monterossi – La serie

Miglior Attore Non Protagonista

GIOVANNI LUDENO Le indagini di Lolita Lobosco

GIORGIO MARCHESI Studio Battaglia, Vanina – Un vicequestore a Catania

VINCENZO NEMOLATO Supersex

PIERPAOLO SPOLLON Blanca, Doc – Nelle tue mani

THOMAS TRABACCHI Studio Battaglia, Un Professore