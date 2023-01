Name That Tune – Indovina la Canzone è un game show condotto da Ciro Priello, con la partecipazione di Fabio Balsamo, in onda su TV8.

A partire da fine gennaio 2022, andrà in onda la quarta edizione del programma, non considerando tutte le edizioni di Sarabanda, basate sul medesimo format.

Name That Tune è un programma prodotto da Banijay Italia, scritto da Pasquale Romano con Simone De Rosa, Magda Geronimo, Gianluca Giorgi e Peppi Nocera. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Come vedere Name That Tune in tv e in streaming

La quarta edizione del programma andrà in onda a partire dal 25 gennaio 2023 su TV8, dalle ore 21:30, ogni mercoledì in prima serata.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale di TV8.

Name That Tune 2023: anticipazioni puntate, ospiti

Le puntate della quarta edizione del programma saranno 6.

Prima Puntata: 25 gennaio 2023

Le squadre che giocheranno in questa prima puntata saranno formate rispettivamente da Irene Grandi, Asia Argento, Benedetta Parodi e Vladimir Luxuria, per quanto riguarda la squadra delle donne, e da Nicola Savino, Morgan, Fabio Caressa e Angelo Pisani, per quanto concerne la squadra degli uomini.

Name That Tune 2023: giochi

In quest’edizione, ci saranno due nuovi giochi che si aggiungeranno a quelli delle precedenti edizioni.

Il primo gioco è Playlist, in cui le due squadre giocano per aggiudicarsi il primo jolly in palio. In questo gioco, la band in studio esegue una canzone e il primo team che si prenota ha diritto di risposta. In caso di errore, il gioco passa alla squadra avversaria. Una delle playlist proposte è selezionata da Radio Deejay, media partner del programma.

Il secondo gioco è Cuffie: tre concorrenti di ogni squadra devono mimare il titolo di una canzone, eseguita dalla band in studio. Il quarto compagno, invece, deve indovinare il titolo.

Il terzo gioco è Doppio Mito, un gioco nuovo dove Ciro Priello imita la voce di un interprete famoso, cantando il brano di un altro cantante. La squadra che si prenota deve indovinare prima il nome del cantante imitato e poi il titolo della canzone. Solo chi indovina la doppia combinazione ottiene il jolly.

Il quarto gioco è Lip Sync Duel dove un concorrente per ogni squadra deve cantare in playback, imitando anche le movenze e la coreografia del videoclip dell’artista interpretato. Il pubblico in studio decreterà il vincitore.

Il quinto gioco è il Cantante Smemorato, il secondo gioco nuovo di quest’edizione dove tre artisti si alternano sul palco, cantando dal vivo una loro hit e sbagliando volontariamente un verso della loro canzone. La musica si interrompe e le squadre sono chiamate a indovinare il testo corretto. Una volta svelato il verso, la canzone prosegue e il cantante termina la sua esibizione.

Il sesto gioco è la Canzone Recitata dove Fabio Balsamo, nei panni di un attore impegnato, recita il testo di una canzone nota. Le squadre devono capire di quale brano si tratta. Se la risposta è corretta la squadra vince un punto, altrimenti il gioco passa alla squadra avversaria.

In quest’edizione, tornerà anche l’Asta Musicale, alla quale partecipa tutta la squadra, dove si devono indovinare con poche note, o anche con una sola, le 8 canzoni che si celano dietro un indizio.

La puntata si chiude con il classico Sette per Trenta, dove un concorrente di ogni squadra deve indovinare sette canzoni in trenta secondi. Il concorrente prescelto può avvalersi dell’aiuto dei compagni, giocandosi i jolly guadagnati durante la gara.

Chi sono i conduttori di Name That Tune 2023

I conduttori della quarta edizione del programma sono Ciro Priello e Fabio Balsamo. I due attori, videomaker e conduttori del collettivo The Jackal saranno al timone del game show per il secondo anno consecutivo.