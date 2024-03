Nada Loffredi: chi è l’esperta di Matrimonio a prima vista

Fa parte del team di esperti di ‘Matrimonio a Prima vista‘, il docureality, in onda, ogni mercoledì su Real Time, giunto, nel 2024, all’undicesima stagione. Si tratta di Nada Loffredi. È la sessuologa e psicoterapeuta che segue eventuali problemi di natura sessuale delle coppie, affiancandole nei momenti più delicati.

Conosciamola meglio:

Chi è Nada Loffredi di Matrimonio a prima vista? Età, lavoro, Instagram

Nata in provincia di Roma, Nada Loffredi ha intrapreso un percorso di studi legato alla Psicologia Clinica e ha conseguito con lode la laurea presso l’Università La Sapienza di Roma.

Ha un profilo Instagram @nadaloffredi che, ad oggi, conta oltre 7000 followers.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro nel 1999, ricoprendo il ruolo di psicologa presso uno studio privato. Nel frattempo è diventata anche consulente editoriale di un sito dedicato alla sessuologia. Ha preso parte a numerose conferenze informative ed è docente universitaria di Psicologia Generale e dello Sviluppo. Sposata e mamma di due bambini, oggi Nada Loffredi è conosciuta al grande pubblico anche per il blog su che cura su “D – la Repubblica” in cui risponde alle domande degli utenti legate alla sessuologia.

Ha pubblicato Parliamo d’amore: Educazione all’affettività e alla sessualità (Carocci 2006) e curato Due corna e una capanna di Andrea & Michele (Rizzoli 2020). Per quanto riguarda la prima opera si legge: “Un libro sulla sessualità in adolescenza, per chi con gli

adolescenti vive e lavora e, perché no, per gli adolescenti stessi. Il libro spiega la difficile fase della trasformazione corporea e della ricostruzione dell’identità. Gli autori si propongono di sfatare miti e pregiudizi su alcune condotte sessuali e di offrire chiavi

di lettura sul significato di simboli quali piercing e tatuaggi negli adolescenti. In un’ottica interculturale, il volume offre anche un quadro sintetico di come la sessualità viene vissuta nelle più importanti religioni”.