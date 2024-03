Matrimonio a Prima Vista Italia è il dating show ed esperimento sociale in onda su Real Time e visibile su discovery+, giunto alla dodicesima stagione. Anche in questa edizione, 6 partecipanti, abbinati in 3 coppie da un team di esperti, si incontreranno per la prima volta nel giorno del loro matrimonio, valido per legge, e successivamente inizieranno a conoscersi.

Matrimonio a Prima Vista Italia è un programma prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: quando va in onda, dove vederlo

La dodicesima edizione del programma andrà in onda su Real Time a partire da mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 21:30. Real Time si può vedere anche in streaming sul sito ufficiale del canale.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: quante puntate sono?

La dodicesima stagione del programma sarà composta da 9 puntate dalla durata di 60 minuti l’una.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: coppie, partecipanti

I protagonisti della dodicesima stagione sono:

– Benedetta Campigli, 34 anni di Lamporecchio, provincia di Pistoia. È responsabile di un punto vendita di una catena di articoli sportivi, lavoro che ama e che le ha permesso di comprare una casa. Cresciuta in una famiglia molto unita in cui le manifestazioni di affetto non sono molto frequenti, e con due sorelle molto più grandi di lei, Benedetta ha la passione per i viaggi, lo sci e la pallavolo;

– Enrico Bonechi, 43 anni di Pistoia. Dopo il diploma in ragioneria, inizia la sua carriera in banca che, dopo 20 anni, non ha mai abbandonato. Ragazzo sportivo che ama la palestra, la corsa e il nuoto, nel tempo libero ama uscire con gli amici. Ha perso da poco il padre e ha un bellissimo rapporto con la madre, il fratello e la nipote;

– Ilaria Spillari, 41 anni di Milano. Consulente di marketing e allevatrice di gatti siberiani, nel tempo libero si divide tra i suoi animali, le amiche e la pallavolo. I suoi genitori sono separati da tanti anni ma ha un ottimo rapporto con entrambi. È molto legata anche a sua sorella;

Giuseppe Ravetti, 45 anni di Alessandria. Presidente di un centro diurno per disabili, è attivo anche in molte attività di volontariato. Tra lavoro e vita sociale, gli impegni sono molti ma non rinuncia alla passione per il calcio e a fare lo speaker in una radio locale. Ha un divorzio alle spalle ma non rinuncia alla ricerca dell’amore. È molto legato alla madre e al fratello;

Stefania Gioachin, 36 anni di Crugliasco, provincia di Torino. Lavora da poco come receptionist in un hotel e nel tempo libero, ama stare con i suoi amici. Sogna di creare una famiglia unita e felice come quella in cui è cresciuta. Ha una sorella più grande e due nipoti gemelli di 14 anni. Il padre è il suo modello di uomo. Ha da poco perso la madre.

Roberto Caruso, 48 anni di Campiglione Fenile, provincia di Torino. Di origini calabresi, lavora come manager nel campo automobilistico, occupandosi di prototipi e controllo qualità. Ha un figlio di 21 anni con cui condivide la passione per la palestra. Gli piace tenersi in forma e curare la sua alimentazione.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: psicologi

Il team di esperti che guiderà i protagonisti di questa stagione nel loro percorso sono Nada Loffredi, sessuologa, che valuterà i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale per creare la giusta alchimia di coppia, il sociologo Mario Abis che guiderà le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che porrà le coppie davanti ai dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: come funziona, novità

Per la prima volta, possono prendere parte all’esperimento sociale anche persone che hanno già avuto un matrimonio alle spalle o che hanno figli.

Anche in questa stagione, i 6 partecipanti, selezionati tra migliaia, hanno accettato di delegare la scelta del loro compagno o compagna di vita ad un team di esperti.

Si metteranno successivamente in gioco in un percorso dalla durata di 5 settimane, pieno di impreviste e sorprese, e vivranno a tutti gli effetti come marito e moglie, per poi decidere se rimanere sposati o lasciarsi.

Le coppie sono state create attraverso un matching studiato ad hoc dagli esperti attraverso interviste, test attitudinali e psicologici.

Un’altra novità di questa stagione è che, durante il percorso, sarà introdotta una quarta coppia.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: streaming, discovery+

Il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma discovery+. Le prime due puntate sono disponibili in anteprima su discovery+ dal 28 febbraio 2024.