In Hercai – Amore e vendetta un uomo in cerca di vendetta finisce per innamorarsi della donna che avrebbe dovuto fare parte del suo piano per distruggere la famiglia che uccise i suoi genitori

Dalla Turchia con furore: dopo i numerosi titoli proposti da Canale 5 che hanno riscontrato grande successo tra il proprio pubblico, anche Real Time tenta la strada delle serie tv turche con Hercai-Amore e Vendetta, una nuova storia che, come si evince dal sottotitolo, promette di riservare al pubblico grandi emozioni. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando va in onda Hercai-Amore e vendetta?

Real Time manda in onda la serie tv a partire da lunedì 15 aprile 2024, alle 21:30. Dall’8 aprile la serie è in anteprima su Discovery+.

Hercai-Amore e vendetta, la trama

Reyyan (Ebru Şahin) è nipote della famiglia Sadoglu, una delle famiglie più forti di Midyat. Nonostante suo padre Hazar (Serhat Tutumluer) e suo zio Cihan (Serdar Ozer) siano figure importanti nella grande famiglia, il vero leader è suo nonno, Nasuh ( Macit Sonkun).

Nasuh ha maltrattato Reyyan, mentre è sempre stato più premuroso con sua cugina Yaren (Ilay Erkok). Il motivo è che Reyyan non è la sua nipote biologica. Reyyan, ignara di questo fatto, mentre va a cavallo cade e viene salvata da Miran (Akın Akınözü) che si innamora di lei e vorrebbe sposarla.

Questa notizia permette a Yaren di vendicarsi di Reyyan, che gli ha portato via l’amato. Dopo il matrimonio, Miran e Reyyan si recano nella loro villa per iniziare la loro nuova vita, ma Miran mette fine alla relazione dopo aver

trascorso la prima notte con la novella sposa.

Il motivo dietro a questo comportamento così malvagio è che il padre di Reyyan ha ucciso la madre e il padre di Miran molti anni prima e quest’ultimo è stato cresciuto dalla nonna per vendicarsi di quelle morti. Dopo questo gesto, però, Miran si rende conto di essere davvero innamorato di Reyyan e fa di tutto per riconquistarla. Le vite dei due protagonisti sono così travolte da segreti passati e dai loro sentimenti contrastanti.

Hercai-Amore e vendetta, quante puntate sono?

Le puntate dell’edizione originale sono 69, ciascuna della durata di circa 150 minuti ciascuna, andate in onda dal 2019 al 2021. L’edizione italiana, invece, suddivide gli episodi in puntate da 45 minuti l’una, per un totale di circa 207 episodi. Real Time ne manda in onda due a settimane, il lunedì sera.

Hercai-Amore e vendetta, il cast

Ebru Sahin è Reyyan Şadoğlu: è la figlia maggiore di Hazar (Serhat Tutumluer) e Zehra Şadoğlu (Feride Çetin). È una ragazza innocente, pura e pulita, devota alla proprio famiglia e a tutti coloro che lo circondano con amore. Tuttavia, non ha mai ricevuto da suo nonno Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan) l’amore che ha ricevuto da sua madre, suo padre e suo fratello. Non sa che il motivo sta nel fatto che non è la figlia biologica dei suoi genitori, quindi Nasuh non la riconosce come una di famiglia.

è la figlia maggiore di (Serhat Tutumluer) e (Feride Çetin). È una ragazza innocente, pura e pulita, devota alla proprio famiglia e a tutti coloro che lo circondano con amore. Tuttavia, non ha mai ricevuto da suo nonno (Macit Sonkan) l’amore che ha ricevuto da sua madre, suo padre e suo fratello. Non sa che il motivo sta nel fatto che non è la figlia biologica dei suoi genitori, quindi Nasuh non la riconosce come una di famiglia. Akın Akınözü è Miran Aslanbey: è l’unica persona erede della famiglia Aslanbey. È un uomo freddo, distante, ma allo stesso tempo forte e intelligente, cresciuto con storie di vendetta da sua nonna, Azize (Ayda Aksel), che lo ha convinto a vendicarsi della morte dei suoi genitori.

è l’unica persona erede della famiglia Aslanbey. È un uomo freddo, distante, ma allo stesso tempo forte e intelligente, cresciuto con storie di vendetta da sua nonna, (Ayda Aksel), che lo ha convinto a vendicarsi della morte dei suoi genitori. Macit Sonkan è Nasuh Şadoğlu: è il capo più anziano e indispensabile della famiglia. Ogni sua parola è un ordine, per cui iò che decide e che dice non viene mai misurato, mai discusso, mai contrastato. Il suo carattere duro si riversa soprattutto su di Reyyan, che fin da piccola viene trattata male da Nasuh, consapevole che non è la sua nipote biologica.

è il capo più anziano e indispensabile della famiglia. Ogni sua parola è un ordine, per cui iò che decide e che dice non viene mai misurato, mai discusso, mai contrastato. Il suo carattere duro si riversa soprattutto su di Reyyan, che fin da piccola viene trattata male da Nasuh, consapevole che non è la sua nipote biologica. Ayda Aksel è Azize Aslanbey: è la più grande della famiglia Aslanbey. Azize è una donna crudele che ha sopportato molto dolore, ha seppellito il marito, tre figli e due nuore e il cui cuore si è indurito dall’odio. Per questo motivo ha giurato vendetta contro chi le ha provocato tutto questo dolore, crescendo il nipote Miran con lo stesso scopo.

è la più grande della famiglia Aslanbey. Azize è una donna crudele che ha sopportato molto dolore, ha seppellito il marito, tre figli e due nuore e il cui cuore si è indurito dall’odio. Per questo motivo ha giurato vendetta contro chi le ha provocato tutto questo dolore, crescendo il nipote Miran con lo stesso scopo. Serhat Tutumluer è Hazar Şadoğlu: è il figlio maggiore della famiglia Şadoğlu e il braccio destro di suo padre Nasuh. Il suo giudizio segue quello del padre ed è vincolante per tutti. È un uomo onesto, laborioso, risoluto, amato, rispettato e di cui ci si può fidare.

è il figlio maggiore della famiglia Şadoğlu e il braccio destro di suo padre Nasuh. Il suo giudizio segue quello del padre ed è vincolante per tutti. È un uomo onesto, laborioso, risoluto, amato, rispettato e di cui ci si può fidare. Gülçin Santırcıoğlu è Sultan Aslanbey: è l’unica nuora sopravvissuta della famiglia Aslanbey e la madre di Gönül (Oya Unustası). Proviene da un contesto povero; il suo sogno più grande è diventare il capo della famiglia Aslanbey dopo Azize.

è l’unica nuora sopravvissuta della famiglia Aslanbey e la madre di (Oya Unustası). Proviene da un contesto povero; il suo sogno più grande è diventare il capo della famiglia Aslanbey dopo Azize. İlay Erkök è Yaren Şadoğlu: è la figlia di Cihan e Handan (Gulcin Hatihan). Attira l’attenzione con la sua bellezza semplice e il viso sorridente, ma questi sorrisi e questa bellezza sono solo la maschera di uno spirito maligno. Yaren ha un cuore malvagio e geloso, soprattutto nei confronti di Reyyan, di cui è sempre stata gelosa, e di cui lo diventa ancora di più quando conquista il cuore di Miran, di cui è innamorata.

è la figlia di Cihan e (Gulcin Hatihan). Attira l’attenzione con la sua bellezza semplice e il viso sorridente, ma questi sorrisi e questa bellezza sono solo la maschera di uno spirito maligno. Yaren ha un cuore malvagio e geloso, soprattutto nei confronti di Reyyan, di cui è sempre stata gelosa, e di cui lo diventa ancora di più quando conquista il cuore di Miran, di cui è innamorata. Tansu Taşanlar è Azat Şadoğlu: è il figlio di Cihan (Serdar Özer) e Handan (Gülçin Hatıhan), l’unica persona che continuerà la sua stirpe. Per tutta la sua vita, Azat ha fatto quello che gli era stato detto e ha agito senza coraggio. Qualunque cosa gli fosse chiesto, non si è mai opposto e non è mai andato contro la sua famiglia e ciò in cui credeva.

è il figlio di (Serdar Özer) e (Gülçin Hatıhan), l’unica persona che continuerà la sua stirpe. Per tutta la sua vita, Azat ha fatto quello che gli era stato detto e ha agito senza coraggio. Qualunque cosa gli fosse chiesto, non si è mai opposto e non è mai andato contro la sua famiglia e ciò in cui credeva. Oya Unustasi è Gönül Aslanbey: è una dei due nipoti della famiglia Aslanbey e l’unica figlia di Sultan e Vahit . Gönül è una ragazza bella ma arrabbiata, che agisce sempre seguendo le sue emozioni. Il suo unico sogno è un grande amore, che la ami quanto lo ami lei.

è una dei due nipoti della famiglia Aslanbey e l’unica figlia di Sultan e . Gönül è una ragazza bella ma arrabbiata, che agisce sempre seguendo le sue emozioni. Il suo unico sogno è un grande amore, che la ami quanto lo ami lei. Serdar Özer è Cihan Şadoğlu: è il figlio minore di Nasuh Şadoğlu. Si considera in competizione con suo fratello maggiore Hazar. Per questo, cerca costantemente di mettersi alla prova.

è il figlio minore di Nasuh Şadoğlu. Si considera in competizione con suo fratello maggiore Hazar. Per questo, cerca costantemente di mettersi alla prova. Feride Cetin è Zehra Şadoğlu: è la moglie di Hazar Şadoğlu e la madre di Reyyan e Gül. Zehra è devota a suo marito e ai suoi figli con grande amore e lealtà. Sebbene sia una persona gentile, diventa una leonessa quando avverte una minaccia per i suoi figli. È una madre e una moglie leale che si dedica alla felicità delle sue figlie e del marito.

è la moglie di Hazar Şadoğlu e la madre di Reyyan e Gül. Zehra è devota a suo marito e ai suoi figli con grande amore e lealtà. Sebbene sia una persona gentile, diventa una leonessa quando avverte una minaccia per i suoi figli. È una madre e una moglie leale che si dedica alla felicità delle sue figlie e del marito. Fırat Demiralp è Cahit Gok: è cresciuto nella villa Aslanbey. Era l’unico amico di Miran in passato, e i due sono cresciuti come fratelli a Kars. Qualunque cosa Miran avesse era anche di Fırat.

è cresciuto nella villa Aslanbey. Era l’unico amico di Miran in passato, e i due sono cresciuti come fratelli a Kars. Qualunque cosa Miran avesse era anche di Fırat. Ebrar Demirbilek è Gul Şadoğlu: la sorella minore di Reyyan.

la sorella minore di Reyyan. Gulcin Hatihan è Handan Şadoğlu.

Duygu Yetiş è Elif Aslanbey.

Hercai, significato

La parola “hercai”, che dà il titolo alla serie tv, in turco significa “viola del pensiero”.

Hercai-Amore e vendetta, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata principalmente nella città di Midyat, nella provincia di Mardin. Alcune scene, però, sono state girate anche a Diyarbakır, Şanlıurfa ed Istanbul.

Hercai-Amore e vendetta, repliche

La serie tv va in replica il lunedì alle 23:05 (subito dopo la prima tv) ed il sabato alle 09:40.

Dove vedere Hercai-Amore e vendetta?

Oltre che durante la messa in onda su Real Time, è possibile vedere Hercai-Amore e vendetta in streaming su Discovey+ e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.