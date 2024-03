Quando erano le soap spagnole a spopolare su Canale 5, la Rai provò a rispondere proponendo, nei mesi estivi in daytime, Sei Sorelle, che però non ha mai decollato e catturato del tutto il pubblico di Raiuno. Poi sono arrivate le serie turche, che hanno visto (e vedono tutt’ora) l’ammiraglia Mediaset in pole position: anche la recentissima Endless Love sta regalando buoni risultati, mentre Terra Amara in prima serata è garanzia di ascolti discreti a basso costo. Un trend che vuole essere seguito (o almeno sta provandoci) Real Time, che ha da poco annunciato l’arrivo in Italia della serie turca Hercai-Amore e Vendetta.

Quando va in onda Hercai su Real Time?

In occasione della Real Time Experience, vale a dire l’evento tenutosi a Milano mercoledì 20 marzo 2024 per presentare le novità del canale, è stata anche annunciata la data di messa in onda di Hercai-Amore e vendetta, che sarà trasmessa a partire da lunedì 15 aprile 2024, in prima serata.

La trama di Hercai-Amore e vendetta

La serie, tratta dal romanzo di Sümeyye Ezel, è ambientata a Midyat, in provincia di Mardin. Protagonista è Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin), giovane ragazze appartenente ad una delle famiglie più potenti della città. Reyyan è amata dal padre Hazar (Serhat Tutumluer), dalla madre Zehra (Feride Çetin) e dalla sorella Gül (Ebrar Alya Demirbilek).

Eppure, Reyyan non si sente apprezzata dal resto della famiglia, in particolare dal nonno Cihan (Serdar Özer), una delle persone più importanti della città. C’è un motivo se l’uomo disprezza la nipote: Reyyan non è infatti la figlia naturale di Hazar e Zehra, ma questo è un segreto di cui la giovane non è al corrente. La vita di Reyyan cambia quando in città giunge Miran Aslanbey (Akın Akınözü), giovane erede della sua famiglia, per cui cerca vendetta: i suoi genitori sono infatti stati uccisi quando lui era bambino.

Real Time e le serie turche: Il Dottor Alì

Hercai-Amore e vendetta non sarà la prima serie turca mandata in onda da Real Time. Da settembre 2023 il canale del gruppo Warner Bros. Discovery sta infatti proponendo Il Dottor Alì, remake della serie sudcoreana Good Doctor, da cui è stata tratta la serie statunitense di successo The Good Doctor. Il Dottor Ali, dal 16 marzo, è in onda su Real Time con la seconda stagione, ogni sabato alle 21:30 (in streaming anche su Discovery+).

Il trend lanciato da Mediaset

Le “dizi” turche stanno riscuotendo una buona popolarità in Italia, grazie anche alla diffusione di titoli “minori” sulle piattaforme (su Mediaset Infinity sono a disposizione in esclusiva alcune serie non ancora andate in onda in tv, così come Netflix ha prodotto Il Sarto, disponibile con le prime due stagioni).

Ma è indiscutibile che se queste produzioni hanno trovato terreno fertile nel Belpaese lo si deve sopratutto alla fortunata collocazione individuata da Canale 5, tra Beautiful e Uomini e Donne. Due prodotti che attirano a sé un’ampia fetta del pubblico del pomeriggio e che resta sintonizzato anche quando va in onda qualcos’altro. Una regola che vale anche nel periodo estivo, quando Uomini e Donne è fermo.

È avvenuto, in passato, con serie turche come Bitter Sweet, Day Dreamer e Mr. Wrong e sopratutto Terra Amara, che dopo l’esordio estivo ha ottenuto la promozione in autunno, in quell’incastro perfetto che abbiamo citato poco fa. Diventato appuntamento quotidiano, Terra Amara si è costruito uno zoccolo duro di spettatori e spettatrici, che non hanno faticato a spostarsi in prime time, regalando a Canale 5 una prima serata blindata in termini di ascolti.

Real Time ovviamente non punta a fare gli stessi numeri, ma evidentemente a catturare quel pubblico che resta affascinato dalle dinamiche tra sentimento e vendetta che spesso sono al centro delle trame delle serie turche, siano esse ambientate nel presente o nel passato. Dinamiche che riescono, puntata dopo puntata, a generare l’affezione necessaria per sviluppare un titolo su cui fare affidamento in palinsesto. Non resta che scoprire se anche Hercai-Amore e vendetta seguirà queste orme, per la gioia del pubblico e soprattutto di Real Time.