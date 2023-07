“Capisco che si sia scritto molto di me e Barbara d’Urso in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo“. A parlare in un’intervista al quotidiano Libero è il nuovo acquisto Mediaset dal telemercato di questa calda estate, Myrta Merlino.

Il suo nome nonché la sua persona, da settembre, sostituirà Barbara d’Urso che, come ormai ben sappiamo, dopo 15 anni non sarà più la conduttrice di Pomeriggio cinque con tanto di polemica post-annuncio.

Quello che erediterà la Merlino – e non facciamo finta di nulla – è un programma che, nonostante l’età adolescenziale, ha alle spalle una storia non di poco conto. Un contenitore d’infotainment giunto nel 2008, dopo l’epopea di Verissimo, per tentare di rimettere in carreggiata il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset e contrastare la forte concorrenza di Rai 1. Per diversi anni Pomeriggio cinque ha sovrastato La vita in diretta nei numeri. Le cose sono cambiate nel 2020, quando Alberto Matano ha preso le redini del programma di Rai 1 in solitaria.

La fase di evoluzione di Pomeriggio cinque, arrivata con la virata decisa verso le news, ha quasi messo da parte le pagine leggere della trasmissione, molte di queste accostate al trash e per questo spesso al centro di polemiche (perlopiù chiuse nelle mura dei social).

Chiusa l’era di Barbara d’Urso, è innegabile che la curiosità attorno al nuovo corso del programma sia tanta. Già quella frase “Siamo così diverse” pronunciata dalla Merlino sul confronto con la d’Urso potrebbe dirla lunga su ciò che sarà.

Myrta Merlino: “A Pomeriggio cinque più informazione, cercheremo di far capire alla gente comune”

Le idee parrebbero chiare:

Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione – dice la neo conduttrice di Pomeriggio cinque – Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Giovanni Minoli.

“Maria de Filippi mi ha fatto passare la paura”

Appare sicura della nuova esperienza che sta per affrontare. Non c’è ombra di paura, anzi, ad affiancarla per non perdersi nella ‘paura’ non c’è stata una persona qualsiasi, bensì Maria de Filippi. La cita come “un’autorità televisiva“:

Questa paura me l’ha fatta sparire lei. Mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene.

La rivoluzione di Pomeriggio cinque è anche nella sua ‘casa’. Via dallo studio 15 del Centro di Produzione di Cologno Monzese, il programma andrà in onda e in diretta (per circa 1h e 40 minuti) dagli Studi del Centro Palatino di Roma e, udite udite, con il ritorno del pubblico presente dopo tre anni di assenza.