Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque

Si chiude un’epoca televisiva, sostanzialmente. A partire dalla prossima stagione televisiva, Barbara D’Urso non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque, il rotocalco pomeridiano di Canale 5.

Di seguito, il comunicato stampa ufficiale Mediaset:

Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione, l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque.

Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete.

Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali.

In onda dalla stagione 2008-2009, Pomeriggio Cinque ha sempre visto Barbara D’Urso alla conduzione (nella prima edizione, è stata inizialmente affiancata da Claudio Brachino, con cui aveva già condotto Mattino Cinque). Solamente gli spin-off del programma, Pomeriggio Cinque Cronaca, andato in onda nel 2012, e il recente Pomeriggio Cinque News, hanno avuto conduzioni differenti (rispettivamente con Alessandra Viero e Simona Branchetti).

L’edizione terminata lo scorso 2 giugno è stata la quindicesima. Barbara D’Urso, nei saluti finali con i quali ha chiuso l’ultima puntata di questa stagione, aveva dato appuntamento a settembre ai telespettatori di Canale 5 ma, come già annunciato, la conduttrice non farà ritorno nel programma.

Lo scorso maggio, TvBlog ha pubblicato una serie di indiscrezioni riguardanti il futuro di Barbara D’Urso, tra le quali la decisione di non accettare un contratto biennale propostole da Mediaset. La D’Urso, quindi, lascerà l’azienda dopo la scadenza del contratto (come già scritto, dicembre 2023) e, per lei, potrebbero aprirsi le porte delle piattaforme. Nelle scorse settimane, si era parlato anche di un suo possibile approdo nella giuria di Ballando con le Stelle.

Stando ad una notizia pubblicata dal sito di DavideMaggio.it, Myrta Merlino sarebbe pronta a prendere il posto di Barbara D’Urso anche nel pomeriggio di Canale 5, oltre a condurre una prima serata su Rete 4 come annunciato in anteprima da TvBlog.