Per una stagione di Pomeriggio Cinque che finisce, una nuova che la vedrà ancora al timone è pronta ad iniziare dal prossimo settembre per Barbara d’Urso. La conduttrice di Cologno Monzese, infatti, oggi si è congedata dai telespettatori prima della consueta pausa estiva.

Si può innanzitutto osservare come la puntata odierna di Pomeriggio Cinque non verrà conteggiata ai fini della media Auditel. Per la puntata si è scelta la denominazione Pomeriggio Cinque Festivo, utilizzata abitualmente per la messa in onda nei giorni festivi. Il programma del pomeriggio di Canale 5, così come Mattino Cinque, non si è fermato neanche per la Festa della Repubblica.

Barbara d’Urso, dopo aver salutato tutte le persone che lavorano al programma, ha rivolto nei ringraziamenti finali il proprio pensiero al pubblico. “Per voi amiche mie, per voi amici miei, che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo ovviamente a settembre” ha concluso la conduttrice. Poi l’immancabile saluto: “Il mio cuore è vostro, dei miei due figli, della piccoletta, subito dopo è vostro, anche per tutta questa estate, vi penserò sempre, fatelo anche voi”.

I saluti finali di Barbara d'Urso, al termine della stagione 2022-2023 di #PomeriggioCinque: "Ci vediamo ovviamente a settembre". #Pomeriggio5 pic.twitter.com/2HeY52kPm9 — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 2, 2023

La d’Urso, quindi, si è congedata dal proprio pubblico, dando conferma del proprio ritorno a settembre, mai così incerto come quest’anno. Nelle scorse settimane la sua carriera sembrava vicina all’intraprendere una strada che l’avrebbe allontanata da Mediaset. Ora tutto evidentemente parrebbe rientrato, con Barbara d’Urso che dovrebbe rimanere salda alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

Per lei, dunque, si annuncia un’altra stagione televisiva in cui il suo unico impegno televisivo dovrebbe essere il programma quotidiano di Canale 5. Questo è quello che pare certo per ora, chissà se la lunga estate, che è alle porte, possa portare altre novità per Barbara d’Urso. Per ora, per lei, l’appuntamento è a settembre con la sua sedicesima edizione di Pomeriggio Cinque, sempre su Canale 5.