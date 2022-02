A partire dal prossimo 14 marzo, sarà disponibile su Prime Video, MotoGP Unlimited, la docu-serie dedicata al campionato mondiale di MotoGP dell’anno scorso. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e, complessivamente, in più di 170 paesi e territori in tutto il mondo.

Prodotta da The Mediapro Studio (già produttori di Fernando, Six Dreams e di tutte le serie All or Nothing), in collaborazione con Dorna, MotoGP Unlimited sarà una docu-serie composta da 8 episodi, dalla durata di 50 minuti ciascuno. Ogni episodio sarà dedicato ad un pilota protagonista della scorsa stagione di MotoGP, la massima categoria per quanto riguarda le due ruote.

I protagonisti saranno, ovviamente, il campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), che ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro nel corso della scorsa stagione, Marc Márquez (Repsol Honda), ritornato a correre e a vincere dopo aver saltato l’intera stagione precedente a causa di un gravo infortunio, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), vincitore di 4 GP l’anno scorso e vice-campione del mondo, Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), pilota francese piazzatosi al quinto posto nella classifica piloti finale, Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), passato da Yamaha ad Aprilia nel corso della stagione, e Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), campione del mondo del 2020. Oltre ai piloti, saranno coinvolti nel racconto anche i rispettivi team manager.

MotoGP Unlimited può essere paragonato a Formula 1: Drive to Survive, la docu-serie Netflix che, nelle tre stagioni rese disponibili dal 2018, ha raccontato i retroscena degli ultimi campionati mondiali di F1 (la quarta stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 11 marzo).

La docu-serie di Prime Video racconterà le storie dei campioni e delle promesse della MotoGP, attraverso immagini tratte dalla loro vita di tutti i giorni. Le sfide e i gran premi affrontati dai piloti e dai loro team verranno mostrati dal punto di vista di chi li vive in prima persona.

La docu-serie è stata citata anche durante la presentazione ufficiale della stagione motoristica di Sky. Gli abbonati Prime Video, infatti, possono vedere la docu-serie direttamente su Sky Q, tramite l’app Amazon Prime Video.

Cliccando qui, potete vedere il trailer ufficiale di MotoGP Unlimited.