Un sabato sera all’insegna del giallo francese, per gli appassionati del genere. A proporlo è Raidue che questa sera, sabato 18 giugno 2022, alle 21:20 manda in onda Morte in Normandia, un film-tv in cui la protagonista è una scrittrice di gialli che si trova ad indagare su un omicidio realmente accaduto. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Morte in Normandia, la trama

Camille Fauvel (Florence Pernel) è un ex medico legale, che da tempo ha abbracciato la professione di scrittrice di gialli, che le ha regalato un buon successo.

Dalla sua terrazza affacciata sul mare, Camille sta lavorando al suo prossimo libro, un giallo le cui dinamiche sono inquietantemente simili ad un delitto che si è appena consumato sulla spiaggia vicino a casa sua.

Il cadavere, secondo i primi accertamenti, è stato torturato seguendo alcuni antichi riti vichinghi. Sul posto, per indagare, viene mandato il tenente Damien Bonaventure (Raphaël Lenglet).

Per svolgere bene il suo lavoro, Damien chiede aiuto proprio a Camille: tra i due c’è un’intesa che li rende una coppia molto affiatata. Camille e Damien, così, iniziano a correre contro il tempo per trovare l’assassino, che sta per colpire ancora, scoprendo che l’omicidio è legato al passato della città.

Morte in Normandia, cast

La protagonista del film-tv, Florence Pernel, ha recitato di recente ne Le Bazar de la Charité, serie tv francese da cui è stata tratta la fiction Più forti del destino, mentre Raphaël Lenglet è noto per essere Antoine Dumas in Candice Renoir.

Florence Pernel: Camille Fauvel

Raphaël Lenglet: Damien Bonaventure

Apolline Bercholz: Astrid Lecame

Myriam Bourguignon: Erika Bertin

Jérôme Pouly: Benjamin Vaugand

Arielle Sémenoff: Catherine De Percy

Morte in Normandia, curiosità

Il film-tv, il cui titolo originale è “Meurtres à Granville”, appartiene ad un ciclo di film-tv franco-belgi, tutti sotto il titolo “Meurtres à…”. Il ciclo ha esordito nel 2013, raccontando in ogni film-tv un giallo differente con protagonisti differenti: unico punto in comune è il legame tra l’omicidio al centro del racconto ed il luogo in cui avviene.

Morte in Normandia è andato in onda in Belgio (su La Une) nel dicembre 2020 e, a gennaio 2021, in Francia, su France 3 (dove è stato seguito da 6,3 milioni di telespettatori) ed in Svizzera (su Rts 1). E’ stato il primo film-tv del ciclo ad essere stato girato dopo lo stop causato dalla pandemia. Le riprese sono state effettuate a Granville, in Normandia, a Saint-Pair-sur-Mer, a Blainville-sur-Mer e a Bricqueville-sur-Mer.

Morte in Normandia, streaming

E’ possibile vedere Morte in Normandia, oltre che durante la messa in onda televisiva su Raidue, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.