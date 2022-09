Il lutto per la morte della Regina Elisabetta II non accenna ad affievolirsi, anzi col passare dei giorni si struttura sempre di più il protocollo che accompagnerà il Regno Unito verso il nuovo capitolo della sua storia monarchica e si compirà con i funerali della defunta sovrana. Mentre BBC e ITV – giusto per citare le principali reti tv britanniche – hanno consacrato i propri palinsesti al ricordo della Regina e al racconto di queste ore di dolore e di passaggio, la Tv italiana puntella la propria offerta tv di speciali, omaggi, documentari e anche dirette tv, con i tg in prima linea.

Come vuole la monarchia, dunque, l’addio alla defunta sovrana si unisce al benvenuto per il nuovo Re: la giornata di ieri, infatti, è stata per lo più dedicata alla proclamazione di Re Carlo III, presentato ufficialmente ai sudditi con una cerimonia di tradizione tardo-medievale che non era mai stata mostrata in tv. Ed è stata anche la giornata del ritorno dei Fab Four, ovvero di William e Kate, ora Principi del Galles, apparsi in pubblico insieme a Harry e Meghan davanti ai cancelli di Balmoral per salutare il pubblico e rendere omaggio ai fiori e ai messaggi di affetto dei sudditi per la loro nonna. Sempre davanti ai cancelli di Balmoral, 25 anni fa, i due principi svolsero lo stesso compito per leggere i messaggi di affetto per la loro mamma, Lady Diana, morta in un incidente d’auto.

Domenica 11 settembre, invece, si torna a pensare alla Regina, che inizia ufficialmente il suo ultimo viaggio proprio da Balmoral, alle 11 ora italiana, per la capitale della Scozia, Edimburgo, dove si terrà una prima cerimonia funebre e dove la salma sarà esposta per quattro giorni in una camera ardente aperta al pubblico. Quindi il feretro con Elisabetta II volerà verso Londra mercoledì, dove sarà esposta al pubblico alla Westminister Hall prima dei funerali di Stato fissati per lunedì 19 settembre alle 12 (ora italiana) alla Westminister Abbey.

Vediamo però cosa riservano ancora le reti italiane al ricordo di Elisabetta II nella programmazione di domenica 11 settembre 2022.

Non sono previste al momento dirette per seguire il trasferimento del feretro da Balmoral a Edimburgo, anche perché alla stessa ora su Rai 1 c’è la Santa Messa della domenica. Finestre ci saranno certo su Rai News 24 e Sky Tg24, mentre il 21esimo anniversario degli attentati in USA è quasi del tutto ignorato.

Ci sono invece variazioni in prima serata: Rai 1 avrebbe dovuto trasmettere la puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta dedicata alla Regina, con Alberto Angela che ripercorre la vita e il regno di “Elisabetta II – L’ultima grande Regina“, ma l’attualità sportiva ha avuto la meglio dal momento che l’ammiraglia trasmetterà la finale dei Mondiali di Pallavolo Italia – Polonia a partire dalle 21.

Resta dunque ad omaggiare la regina solo La7 con una puntata speciale di Atlantide tutta dedicata alla regina, in onda dalle 21.15, con Andrea Purgatori che ospita, tra gli altri, Barbara Serra, Marianna Aprile e Mauro Biani.

Il periodo di lutto continua, ma in questi giorni ci saranno anche i primi viaggi cerimoniali/di Stato di Re Carlo III che, come vuole la tradizione, è chiamato a visitare Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Queste visite avverranno prima dei funerali e di certo saranno seguiti da vicino dalla tv, anche italiana.