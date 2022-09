Re Carlo III ha già pronunciato il suo primo discorso da sovrano – un primo contatto con i sudditi e un modo per omaggiare l’amata madre, ribadire il ruolo e il suo amore per Camilla, definire la linea di successione annunciando che William e Kate hanno aggiunto al titolo di duchi di Cambridge anche quello di duchi di Cornovaglia e di principi del Galles e augurare ogni bene a Harry e Meghan – ma sarà ufficialmente proclamato Re d’Inghilterra solo domani, sabato 1o settembre, con una cerimonia finora privata e riservata al cerimoniale di corte che arriva invece per la prima volta in diretta tv.

La proclamazione di Carlo come Re di Inghilterra è prevista al St James’s Palace alle 11 ora italiana (ore 10 a Londra) e sarà seguita in diretta tv anche in Italia.

Come seguire la proclamazione di Re Carlo III in diretta tv?

Su Rai 1 dalle 10.30 con uno speciale Tg1 in onda fino alle 11.30.

con uno speciale Tg1 in onda fino alle 11.30. Su Rete 4 dalle 10.55 con lo speciale Tg4 “Il giorno di Carlo” con ospiti, tra gli altri, Umberto Brindani e Antonio Caprarica.

Non è ancora stata annunciata una diretta speciale del TgLa7.

La cerimonia di proclamazione di Re Carlo III

La cerimonia si svolge al cospetto di un corpo cerimoniale noto come Accession Council, composto dal Privy Council, un gruppo di parlamentari di alto livello, di alti funzionari pubblici, di alti commissari del Commonwealth e dal sindaco di Londra. Il protocollo prevede che il Presidente del Privy Council annunci ufficialmente la morte della Regina e si pronunci la formula della proclamazione, che sarà firmata da una serie di figure di spicco, tra cui il Primo Ministro, l’Arcivescovo di Canterbury e il Lord Cancelliere. Il Re terrà quindi un incontro con l’Accession Council e il Privy Council: non si tratta di un giuramento, ma una dichiarazione che risale al 18esimo secolo con un giuramento in difesa della Chiesa di Scozia. Dopo la fanfara dei trombettieri, Carlo sarà ufficialmente proclamato Re.