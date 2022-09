La nazionale azzurra di pallavolo è ad un passo dal titolo di Campione del Mondo. L’Italia allenata da Fefè De Giorgi, infatti, ha battuto la Slovenia nella semifinale dell’FIVB Men’s World Championship, il mondiale che si sta tenendo in Polonia e in Slovenia e che si chiuderà oggi con la finale e la “finalina” per il 3° e 4° posto.

Italia-Polonia è la finale di questo mondiale che si giocherà stasera, domenica 11 settembre, a partire dalle ore 21 alla Spodek di Katowice, in Polonia.

Gli azzurri, che non conquistavano una finale mondiale dal 1998, hanno l’opportunità di diventare campioni del mondo per la quarta volta, dopo i tre mondiali consecutivi vinti negli anni ’90 (1990, 1994 e 1998).

La Polonia campione in carica e padrona di casa, invece, è a caccia del suo terzo mondiale consecutivo e, anche lei, del quarto titolo in generale.

Come vedere la finale Italia-Polonia in diretta, in tv e in streaming

Dopo aver trasmesso tutte le partite su Rai 2 (fatta eccezione per Italia-Cina, andata in onda su Rai 3), la finale mondiale Italia-Polonia andrà in onda in diretta e in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 20:30.

La prima puntata della nuova edizione dei Soliti Ignoti, condotta da Amadeus, quindi, slitta a domani, lunedì 12 settembre, come annunciato anche in diretta da Carlo Conti, durante la seconda serata dei TIM Music Awards.

La diretta del match sarà a cura di Rai Sport, con la telecronaca affidata a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico di Andrea Lucchetta.

La partita andrà in onda anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Polonia sarà disponibile anche su Sky e andrà in onda a partire dalle ore 20:50 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Su Sky sarà disponibile anche la finale per il 3° e il 4° posto, che sarà Brasile-Slovenia, che andrà in onda a partire dalle ore 17:50 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, affiancato nel commento da Andrea Zorzi, e con Alessandro Acton nel ruolo di inviato.