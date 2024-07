Morgan accusato di stalking e diffamazione dall’ex Angelica Schiatti. Insulti e minacce via chat, salta il suo nuovo programma in Rai?

Con un articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato oggi da Il Fatto Quotidiano è esploso un nuovo – ennesimo – caso Morgan, che potrebbe avere conseguenze sul futuro professionale – anche televisivo – del cantautore. Andiamo per ordine.

Le accuse a Morgan

I fatti: Morgan ha avuto una relazione con la cantante e musicista Angelica Schiatti, che conobbe circa dieci anni fa a Monza. Tra il 2019 e il 2020 lei decide di chiudere il rapporto. Lui inizialmente pare accettarlo, ma successivamente le cose cambiano e i messaggi diretti alla donna iniziano a diventare minacciosi. Angelica nel maggio del 2020 denuncia Morgan per stalking, quindi viene attivato il Codice rosso. Morgan subisce una perquisizione in casa, ma i messaggi verso l’ex continuano. Tra gli elementi emersi nel processo – che continua a slittare – e riportati da Il Fatto Quotidiano le minacce via Whatsapp di lui, che dice di essere pronto a pubblicare i video erotici che Angelica gli aveva mandato tempo prima.

La Lucarelli scrive: “Nell’estate del 2021. Morgan, dietro compenso, ingaggia due ragazzi siciliani conosciuti online di cui uno pregiudicato (M.R. e L.P.) per pedinare Angelica e il suo nuovo compagno (il cantautore Calcutta). Chiede ai due “di portargliela” perché “ho bisogno di svuotare le palle” e li invita a tirare un pugno in faccia a Calcutta. I due vanno a Milano, scoprono che Angelica è a Bologna col fidanzato, prendono un treno su indicazione di Morgan e vanno a cercarla. Trovano la casa bolognese in cui Angelica vive con Calcutta (nelle chat ci sono le foto dell’abitazione). Alla fine non la incrociano per un soffio ma in seguito inviano una serie di messaggi inquietanti ad Angelica. Poi ci sono i messaggi a Calcutta che Morgan ha contattato via Telegram. Messaggi del seguente tenore: “Ehi piccola mer*ina secca. Quando il tuo piccolo caz*o non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterà in c*lo quello di un negro gigante”. “Tu possa essere maledetto e andare dove sta tua madre infame cane”.

La giornalista osserva che “nonostante il rinvio a giudizio per stalking e diffamazione sia cosa nota, Morgan continua a lavorare come giudice di X-Factor (da cui è stato poi espulso, Ndr), a fare concerti, a firmare accordi con Warner“. E nella prossima stagione – come da lui stesso annunciato di recente – dovrebbe essere alla guida di un nuovo programma di Rai3 (quotidiano, da ottobre, nell’access prime time).

La reazione di Angelica Schiatti e di Calcutta

Calcutta via social ha annunciato di aver interrotto ogni rapporto lavorativo con Warner Music Italia, visto che l’etichetta ha offerto un contratto a Morgan, attualmente sotto processo per stalking e diffamazione a Lecco in quanto accusato di aver perseguitato la sua attuale compagna: “Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto“.

Angelica Schiatti, dal canto suo, su Instagram ha scritto: “Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo percorso in tempi umani. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola“.

Caso Morgan: il programma in Rai salta?

TvBlog ha contattato Morgan per ascoltare la sua replica, ma l’artista ha detto di volerci pensare su prima di rilasciare dichiarazioni. Attesa anche sul fronte Rai, da dove potrebbero arrivare decisioni anche in giornata.