In anteprima su TvBlog, trovate le dichiarazioni di Morgan a Il Cacciatore di Sogni, il programma di Stefano Buttafuoco in onda su Rai 3 ogni domenica alle ore 13.

Domenica 9 febbraio 2025, alle ore 13 su Rai 3, nuovo appuntamento con Il Cacciatore di Sogni, il programma dell’inclusione ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, che torna con la quinta puntata di questa stagione.

Il vip intervistato da Stefano Buttafuoco in questa puntata sarà Morgan che torna, quindi, in tv dopo le polemiche dell’estate scorsa causate da una vicenda giudiziaria che ha fatto molto discutere. In questa stagione televisiva, inoltre, abbiamo visto sua figlia Anna Lou Castoldi come concorrente dell’ultima edizione andata in onda di Ballando con le Stelle.

Per quanto riguarda la storia che verrà raccontata, invece, questa quinta puntata sarà dedicata a Tortellante, laboratorio terapeutico abilitativo dove un gruppo di 40 ragazzi con spettro autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano. In questo laboratorio, oltre a gettare le basi per un loro inserimento lavorativo, questo gruppo di ragazzi segue anche una serie di progetti che hanno il fine di migliorare la loro autonomia e inclusione sociale.

Di seguito, in anteprima per TvBlog, trovate alcune dichiarazioni che Morgan ha concesso a Stefano Buttafuoco.

Morgan a Il Cacciatore di Sogni: dichiarazioni

Secondo Morgan, la società di oggi non è inclusiva:

Assolutamente no, la nostra società ha paura della diversità, vuole solo l’omologazione quando, invece, dovrebbe accogliere le unicità di ognuno di noi e viverle come un arricchimento.

L’ex giudice di X Factor e di tanti altri talent ha dichiarato di sentirsi vittima di pregiudizi:

La mia fragilità è essere troppo generoso e spesso ho subito delle delusioni da persone cui ho dato molto. Io mi piaccio per come sono, il problema me lo hanno fatto venire gli altri che hanno con me un pregiudizio. Io penso che i veri disabili sono quelli che la disabilità, l’hanno nel cuore.

Terminiamo con quello che è il sogno personale di Morgan:

Il mio sogno è quello di far ritrovare insieme tutte le persone che amo e che hanno rappresentato qualcosa nella mia vita.