Montalbano torna a vincere in replica, La Notte nel Cuore oltre il 14% di Share. Sinner sfiora i 3 milioni, al 13,9% su Rai2. I dati Auditel del 12 novembre 2025

Il Commissario Montalbano torna leader degli ascolti nella serata del mercoledì. La rete ammiraglia di Viale Mazzini ripropone uno dei suoi titoli cult. Un usato sicuro che funziona sempre e conquista il 15,6% di Share. La fiction tratta dalla penna del Maestro Andrea Camilleri è una certezza da sfoderare nei momenti più complessi.

La serata di mercoledì lo era per diversi motivi, infatti Mediaset ha puntato su La Notte nel Cuore (fiction che andava a sostituire il programma di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada) perchè il pericolo numero uno era Sinner con le ATP Finals. Gli impegni del campione altoatesino, infatti, hanno portato quasi 3 milioni di persone a sintonizzarsi su Rai2. L’emittente ha i diritti di trasmissione del torneo in esclusiva per la generalista, questo ha fatto sì che il secondo canale di Viale Mazzini arrivasse al 13,9% di Share.

Montalbano vince e Sinner convince: le ATP Finals stravolgono il palinsesto

Risultato particolarmente significativo che ha tolto punti alla concorrenza, motivo per cui alcuni programmi altrove sono slittati. L’effetto Sinner sconvolge anche il palinsesto. Italia Uno, quindi, si rifugia in Edge of Tomorrow – Senza domani con il 4,6% di Share. Chi L’ha Visto? invece raggiunge il 9,3% di Share sulla terza rete della Rai.

Risultato comunque importante visti gli standard della serata, in cui lo sport ha dominato per tendenze Auditel e non solo. Anche sui social il dibattito era a senso unico. RealPolitik, su Rete4, arriva al 3,3% di Share. Una Giornata Particolare si attesta al 5,3% di Share. La7 resiste in un palinsesto ricco di cambiamenti e modifiche. TV8, il canale in chiaro di Sky, con 4Ristoranti arriva al 2,5% di Share. La Corrida di Amadeus si attesta al 6,1% di Share sul Nove.

Il preserale “imbrigliato” nel tennis

Il Canale 20 si affida a Die Hard – Vivere o morire che raggiunge il 2,2% di Share. Demeter – Il risveglio di Dracula, su Rai4, resta un punto sotto con l’1,5% di Share. Medesima percentuale per Sully su Iris. RaiMovie con Il Sesto Giorno sfiora l’1% di Share. Nel preserale Affari Tuoi risente di Sinner e finisce sotto il 20% di Share: Stefano De Martino totalizza il 19,6%. Stessa sorte per La Ruota della Fortuna che, a causa degli impegni del tennista italiano, perde qualche punto percentuale arrivano al 23,9% di Share.

Una vittoria a metà per Mediaset che sapeva di scontrarsi con un avversario importante: le ATP Finals stanno rimodulando gli ascolti e ovunque si cerca di calcolare quanti punti – in chiave di ascolti – costa l’interesse sportivo sul resto dell’offerta generalista italiana. Terminati gli impegni sportivi, con il tennis azzurro in prima linea, le percentuali televisive torneranno su standard più conosciuti. La terra rossa o il cemento si confermano outsider anche sul piccolo schermo.