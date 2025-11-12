Jannik Sinner cambia i piani di Mediaset: Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada evitano le ATP Finals, quando andrà in onda il loro programma

Gigi e Vanessa insieme, ma senza Sinner: lo show del cantante partenopeo slitta di una settimana per evitare il confronto con Sinner e Zverev. Le ATP Finals cambiano i piani di Mediaset.

Gigi e Vanessa Insieme, ma tra una settimana. Lo spettacolo con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada slitta di sette giorni rispetto alla tabella di marcia aziendale. Mediaset cambia i piani all’ultimo minuto. La “colpa” sarebbe di Jannik Sinner: il tennista altoatesino è seguitissimo sul piccolo schermo. Il campione di tennis è impegnato nelle ATP Finals di Torino con il match contro il tedesco Zverev, la partita verrà trasmessa da Rai2 mercoledì 12 novembre 2025.

Gli orari si vanno a sovrapporre con il prime time delle altre reti e Mediaset per non correre rischi preferisce modificare la programmazione. Al posto dello spettacolo di D’Alessio e Incontrada ci sarà La Notte nel Cuore. Una soap che ha trovato soddisfazione negli ascolti di martedì 11 novembre 2025 battendo la concorrenza di Raiuno.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada evitano Sinner

La rete ammiraglia della Rai non ha saputo fronteggiare la scelta di Canale 5. Sempre per questioni di organizzazione palinsesto. Allora Cologno Monzese, per non scivolare su una buccia di banana, anzi: su una pallina da tennis, cambia programma. Sinner potrà giocare il proprio match e portare gli italiani dalla sua parte anche sul piccolo schermo.

La media ascolto del tennista altoatesino è piuttosto alta. Tanto da mettere in difficoltà anche gli standard del preserale italiano. Piersilvio Berlusconi, per valutare attentamente il risultato di questo nuovo esperimento televisivo, dovrà invece attendere il prossimo 19 novembre 2025. Quando sia Gigi D’Alessio che Vanessa Incontrada potranno mettere in opera quello che hanno preparato per l’esordio in tv.

Le premesse dello show sembrano essere ottime, fra i due si è creata un’alchimia importante. Intesa che sarà valorizzata anche da un nutrito parterre di ospiti, fra cui Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una macchina televisiva fatta di ingaggi di un certo livello e una scenografia particolarmente accattivante.

Lo show slitta di una settimana

Un contenitore dispendioso, quello su Canale 5, che non può permettersi imprevisti. Sinner, dal punto di vista dello Share, è un imprevisto contro cui nessuno vorrebbe trovarsi. Dunque meglio evitare di prendersi rischi inutili e puntare sull’usato sicuro: La Notte nel Cuore è un contenuto di importazione che, anche se dovesse perdere percentuali di consenso, non graverebbe eccessivamente nei piani aziendali.

Misurarsi, invece, con un ribasso all’esordio di una nuova produzione televisiva potrebbe essere un problema. Dilemma eliminato alla radice con uno slittamento che equivale a un dritto in extremis, per Piersilvio Berlusconi questo è come un tie break acquisito. È possibile continuare a tifare Sinner senza strappi e soprattutto senza alcun tipo di sorprese in grado di pregiudicare il lavoro di mesi. Parola al campo, per il piano invece bisognerà aspettare ancora sette giorni. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno iniziato il conto alla rovescia.