La Notte nel Cuore supera La Ragazza del Mare, Le Iene sopra il 10%. Musetti porta Rai2 al 9% di Share. I dati Auditel dell’11 novembre 2025

La Ragazza del Mare non fa lo stesso effetto di Montalbano per il pubblico. Questo era prevedibile. Quello con cui la Rai non aveva fatto i conti è il rischio di essere superata da un programma più solido come La Notte nel Cuore. La soap, dopo settimane di rincorsa, ha trovato il sorpasso su Viale Mazzini. La rete ammiraglia della Rai totalizza il 12,3% di Share contro il 14,9% della concorrenza. Gongola Mediaset per un distacco ritrovato.

Italia Uno resta in scia con Le Iene, il programma di inchiesta e approfondimento conquista l’11,4% di Share nella sua versione classica. In rialzo rispetto al formato Inside basato più sulle singole indagini giornalistiche. Rai2 raggiunge il 9% di Share grazie al match di Musetti nelle ATP Finals. Il tennis si conferma, con Sinner e compagni, l’avversario da battere sul piccolo schermo. La terza rete della Rai arriva al 3,7% di Share con Amore Criminale.

DiMartedì svetta su La7, Bianca Berlinguer al 4% su Rete4

Rete 4, su Mediaset, conquista il 4% di Share grazie al programma di Bianca Berlinguer: È Sempre Cartabianca si conferma un talk show stabile che totalizza ascolti incoraggianti grazie al nutrito parterre di ospiti fra presenze fisse e qualche novità. DiMartedì ottiene l’8,9% di Share. La7 prosegue a scommettere su quello che resta uno dei titoli cult dell’azienda televisiva di Urbano Cairo. XFactor, nella replica settimanale di Tv8 – il canale in chiaro di Sky –, si attesta sul 4,1% di Share.

La Nove ripropone OnlyFun – Comico Show e conquista il 2,5% di Share. 1,8% di Share, invece, per il Canale 20 che sceglie Batman v Superman – Dawn Of Justice. Al contrario, La Casa del Padre – su Rai4 – non va oltre l’1,2% di Share. Iris, in rialzo con Il Pistolero, totalizza l’1,5% di Share. RaiPremium ottiene l’1,3% grazie a I Miei Pasticci di Natale. Il preserale italiano, invece, vede trionfare nuovamente La Ruota della Fortuna al 25,8% di Share. In opposizione Affari Tuoi con il 21,5%.