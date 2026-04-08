Montalbano in replica batte il GFVip, Belve sfiora il 9% di Share. I dati Auditel del 7 Aprile 2026

Il Commissario Montalbano torna al martedì sera di Raiuno e trova terreno fertile per imporre nuovamente una supremazia televisiva che dura da anni. La fiction Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri gode di un consenso senza tempo. Ormai sono diversi anni che Viale Mazzini rispolvera il Commissario più famoso della televisione italiana.

I risultati sono sempre gli stessi: Montalbano rimane in testa agli appassionati e in cima all’Auditel. La serie sulla rete ammiraglia della Rai totalizza il 16% di Share contro il GFVip. Reality più longevo di Canale 5 e della tv italiana che, però, appare leggermente in affanno. Ilary Blasi alla conduzione totalizza il 16,5% di Share, ma il programma termina molto dopo il contenuto della concorrenza. In sovrapposizione l’ha spuntata Montalbano.

Il Commissario Montalbano batte il Grande Fratello Vip

Il fatto che si tratti di repliche deve alimentare qualche riflessione a Mediaset. Le reti cadette, invece, sono alle prese con altri tipi di cifre e conti ampiamente diversi: a cominciare da Rai2 che raggiunge quasi il 9% di Share con Belve. L’esordio della nuova stagione totalizza l’8,8% di Share confermando il format di Fagnani uno dei programmi più attesi e commentati a livello social. Quello che accade in tv si riversa in Rete. Rai3 propone FarWest al 2,9% di Share, una percentuale che fa navigare Salvo Sottile sugli standard stagionali.

Rete4 sceglie È Sempre Cartabianca al 5% di Share. La trasmissione dell’ex volto di Rai3 rimane fedele ai propri standard di gradimento con un pubblico ormai fidelizzato. Italia Uno ritrova Le Iene presentano Inside che ottiene il 6,9% di Share. Livelli più che soddisfacenti per la versione alternativa, e ugualmente valida per il pubblico, del programma di Davide Parenti. La7 punta nuovamente su Floris: DiMartedì cresce puntata dopo puntata.

DiMartedì sempre più in alto su La7

In questa particolare occasione arriva a toccare l’11,1% di Share calando all’8,7% nella parte di puntata definita DiMartedì Più. Il programma giornalistico, grazie al nutrito parterre di ospiti, colleziona ascolti sempre più floridi per l’emittente di Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, presenta un’altra situazione: Italia’s Got Talent, in replica rispetto a quella che era l’edizione visibile su Disney +, arriva al 2% di Share. Nove scommette ancora sui Panpers e Belen Rodriguez con OnlyFun – Comico Show che arriva al 3,1% di Share con l’ultima parte di trasmissione dal titolo Battute Finali che si spinge, addirittura, al 3,7% di Share.

Il Canale 20 con Mission Impossible – Fall-out raggiunge il 2,6% di Share, mentre Mio padre è un sicario su Rai4 si ferma all’1,7% di Share. Iris propone La Guida Indiana arrivando all’1,3% di Share, RaiMovie punta su Il re delle isole fermandosi allo 0,8% di Share. Primo Appuntamento su Real Time conquista l’1,3% di Share. La sfida preserale tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vede trionfare il conduttore di Pavia al 22,6% di Share con La Ruota della Fortuna. Affari Tuoi si ferma al 22,3% di Share.

La sfida è aperta in access prime time

La distanza è molto sottile, ma sufficiente per determinare la leadership. I due format si equivalgono in termini di gradimento, per questo continuano a darsi battaglia in una disputa televisiva ancora profondamente accesa e pronta a nuove sorprese. La volata finale della stagione proverà a stabilire chi sia, in maniera definitiva, il leader in access prime time.