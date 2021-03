L’ultima lunghissima edizione del Grande Fratello Vip è terminata da ormai più di venti giorni, eppure in televisione i protagonisti del reality di Alfonso Signorini continuano ancora a imperversare. Oltre a Tommaso Zorzi, che con il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi si è garantito una doppia presenza settimanale per due mesi e mezzo su Canale 5, anche gli altri ex coinquilini della Casa hanno avuto la possibilità di trovare altri scenari televisivi, chi nei vari talk show dell’ammiraglia Mediaset, chi in collocazioni dove mettere in mostra le proprie competenze, come ad esempio Francesco Oppini entrato nel cast di Tiki Taka da settimana scorsa.

Maria Teresa Ruta, uscita dal Grande Fratello Vip lo scorso 12 febbraio, si è concessa nelle ultime settimane a diverse ospitate, soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso. Tolti i due passaggi di rito una volta eliminata dal reality, prima a Verissimo e poi la domenica sera a Live – Non È la D’Urso, la Ruta è tornata non solo altre volte nel talk show domenicale di prima serata, ma è stata ospite anche a Pomeriggio Cinque e nell’ultimo appuntamento di Domenica Live, dove ha raccontato il risveglio del fratello Stefano dopo una traumatico incidente in bicicletta.

Una sequenza di apparizioni televisive che probabilmente ha colpito Monica Leofreddi, che rispondendo a un tweet, che sottolineava con una chiara sfumatura ironica l’eredità che la conduttrice sta ricevendo dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad un commento ancora più esplicito, mettendo in luce i benefici che la Ruta sta traendo:

Alla carriera non lo so, al portafoglio sicuramente.

Una frecciatina piuttosto enigmatica quella lanciata da Monica Leofreddi, che con un post la scorsa estate aveva denunciato la sua situazione lavorativa (ammettendo anche di non essere disposta ad accettare l’offerta di un reality, come fatto ad esempio dalla Ruta). Ora però la conduttrice, oltre ad aver intrapreso un progetto tutto social (Monica sul web), è tornata ad essere presente anche in televisione, dove è spesso accolta nel parterre di opinionisti di Ore 14 e di Italia Sì. Come mai questo tweet velenoso contro la collega?