Dopo una pausa durata due giorni, tornano i mondiali di Qatar 2022 con i quarti di finale. Oggi si giocheranno due partite, con i restanti due match che, invece, si giocheranno domani. Gli orari saranno sempre gli stessi da quando è iniziata la fase ad eliminazione diretta: la prima partita andrà in onda alle ore 16 mentre la seconda partita verrà trasmessa dalle ore 20. Entrambi i match andranno in onda su Rai 1.

Croazia e Brasile saranno le protagoniste della prima partita. I croati, vice-campioni del mondo in carica, sono arrivati ai quarti, battendo la rivelazione di questo torneo, il Giappone, che, però, non è andata oltre gli ottavi. Il Brasile, invece, arriva da una facile vittoria agli ottavi di finale contro la Corea del Sud.

Olanda e Argentina, invece, saranno le protagoniste del match di stasera. Gli olandesi hanno eliminato agli ottavi gli Stati Uniti mentre la nazionale albiceleste ha eliminato l’Australia, in una partita che si è rivelata tutt’altro che semplice.

Ricordiamo che tutte le partite dei mondiali vanno in onda in esclusiva sulla Rai e sono visibili anche in streaming su RaiPlay.

A seguire, la programmazione nel dettaglio di oggi, venerdì 9 dicembre 2022.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 9 dicembre: programmazione tv

Alle ore 16, in diretta dall’Education City Stadium di Al Rayyan, andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Croazia-Brasile, con telecronaca a cura di Luca De Capitani e Sebino Nela. In studio, ci saranno Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio. Il pre-partita avrà inizio alle ore 15:40.

Per quanto riguarda la partite della sera, invece, alle ore 20, in diretta dallo Stadio Iconico di Lusail, andrà in onda sempre su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Olanda-Argentina. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani mentre in studio, ci saranno Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio. Il pre-partita avrà inizio alle ore 19:45.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Dopo la partita in prima serata, stasera alle ore 22 (tranne in caso di tempi supplementari ed eventuali rigori) torna il consueto appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, il programma condotto da Alessandra De Stefano, con Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle ore 23 (anche in questo caso, l’orario può variare), sempre su Rai 1, torna anche BoboTV: Speciale Qatar, il format con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.