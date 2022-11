Mondiali Qatar 2022, partite oggi 28 novembre in diretta tv

Mondiali in Qatar, giorno 9. Oggi, lunedì 28 novembre 2022, si chiude la seconda giornata della fase a gironi. Le partite in programma nella giornata odierna sono 4, nei consueti orari delle 11, 14, 17 e 20. Tutte le gare saranno proposte in diretta dalle reti Rai, che si è assicurata i diritti esclusivi della competizione (qui il calendario completo).

A seguire trovate la programmazione dettagliata delle sfide di oggi lunedì 28 novembre 2022, con orari, canali e telecronisti. Ricordiamo che i match dei Mondiali sono visibili anche in live streaming su RaiPlay.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi in diretta tv

Si parte alle 11 (collegamento dalle 10:45) con Camerun-Serbia, trasmessa in diretta su Rai2 dallo stadio Al Janoub di Doha. In telecronaca Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni, in studio Marco Lollobrigida.

Dopo il Tg2 delle ore 13.00 sarà la volta di Corea del Sud-Ghana in diretta dallo Stadio Education City con telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela (calcio di inizio alle 14). In studio Simona Rolandi e Lele Adani.

Nel pomeriggio si passa su Rai1, con Brasile-Svizzera al via alle ore 17 (collegamento dalle 16.40) raccontata dallo Stadio 974 da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. In studio Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio. Il programma si chiude alle 20.00 sempre su Rai1, subito dopo il Tg1 anticipato alle 19.20, con Portogallo-Uruguay in diretta dallo Stadio Lusail con telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani. Alle interviste Stefano Rizzato, mentre in studio ci sono Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio.

Mondiali Qatar 2022, gli altri programmi di lunedì 28 novembre

Stasera, alle ore 22:00 circa, su Rai1 andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, programma condotto dalla direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle ore 23:30, invece, tornerà BoboTV: Speciale Qatar, con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.