La seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 continua anche oggi, con altre quattro partite che andranno in onda, ormai, nei consueti orari.

Dopo la giornata di ieri, che ha visto la Francia diventare la prima nazionale a strappare il pass per gli ottavi di finale e le vittorie di Argentina, Polonia e Australia, la giornata di oggi regalerà un vero e proprio big-match per quanto riguarderà la prima serata che vedrà protagoniste Spagna e Germania.

Ricordiamo che tutte le partite dei mondiali vanno in onda in esclusiva su Rai 1 e Rai 2 (oggi tre partite andranno in onda su Rai 1) e sono visibili anche in streaming su RaiPlay.

A seguire, la programmazione nel dettaglio di oggi, domenica 27 novembre 2022.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 27 novembre: programmazione tv

Alle ore 11, in diretta dallo Stadio Ahmad bin Ali, andrà in onda su Rai 2, Rai 4K e RaiPlay, la partita Giappone-Costa Rica, valevole per il Gruppo E. La telecronaca sarà a cura di Luca De Capitani e Sebino Nela. Il pre-partita, invece, avrà inizio alle ore 10:45, con Marco Lollobrigida in studio.

Alle ore 14, in diretta dallo Stadio Al Thumana, invece, andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Belgio-Marocco, valevole per il Gruppo F. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani. Il pre-partita avrà inizio alle ore 13:45, con Simona Rolandi e Claudio Marchisio in studio.

Alle ore 17, in diretta dallo Stadio Khalifa, invece, andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Croazia-Canada, valevole per il Gruppo F. La telecronaca sarà a cura di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. Il pre-partita, invece, avrà inizio alle ore 16:40, con Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio in studio.

Alle ore 20, infine, in diretta dallo Stadio Al Bayt, andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Spagna-Germania, valevole per il Gruppo E. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il pre-partita avrà inizio alle ore 19:45, con Alessandro Antinelli e Lele Adani in studio e le interviste a cura di Stefano Rizzato.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Dopo la pausa di ieri per quanto riguarda la tv (il programma è stato trasmesso esclusivamente su RaiPlay), stasera torna su Rai 1 alle ore 22, Il Circolo dei Mondiali, programma condotto da Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Oggi tornerà in onda anche BoboTV: Speciale Qatar, con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, che, ieri sera, non è andato in onda per lasciare spazio ad un’edizione straordinaria del Tg1 con gli aggiornamenti riguardanti Ischia.

Oggi, la BoboTV avrà due appuntamenti, il primo alle ore 16:30 e il secondo alle ore 23.