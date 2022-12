Oggi, domenica 4 dicembre, continuano gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. In programma, nella giornata odierna, due partite, una alle ore 16.00 e una alle ore 20.00.

Ricordiamo che tutte le gare dei Mondiali sono proposte in diretta dalle reti Rai, che si è assicurata i diritti esclusivi della competizione (qui il calendario completo).

A seguire trovate la programmazione dettagliata delle sfide di oggi domenica 4 dicembre 2022, con orari, canali e telecronisti (i match dei Mondiali sono visibili anche in live streaming su RaiPlay).

MONDIALI QATAR 2022, LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV

Si parte nel pomeriggio, alle ore 16.00, con Francia-Polonia, che sarà trasmessa in diretta su Rai1 con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. I favori del pronostico sono per la Francia, la Francia, campione del mondo in carica, che pure è reduce dalla sconfitta a sorpresa contro la Tunisia. Dall’altra parte la Polonia è tra le squadre che fin qui ha maggiormente deluso ai Mondiali, avendo peraltro superato la fase a gironi ottenendo solo 4 punti.

In serata, con calcio di inizio alle ore 20.00, sarà la volta di Inghilterra-Senegal, proposta sempre su Rai1. In telecronaca la coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Anche in questo caso, è la compagine più blasonata, ossia l’Inghilterra, ad essere favorita (è imbattuta nel torneo), rispetto agli africani che si sono piazzati al secondo posto nel gruppo A, dietro all’Olanda.

MONDIALI QATAR 2022, GLI ALTRI PROGRAMMI DI OGGI

Dopo il fischio finale di Inghilterra-Senegal (impossibile indicare un orario sicuro, c’è l’incognita tempi supplementari), su Rai1 andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, come sempre condotto dalla direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

A seguire la consueta pillola di BoboTV: Speciale Qatar, con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.