Oggi, martedì 6 dicembre, si concludono gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. In programma, nella giornata odierna, due partite, una alle ore 16.00 e una alle ore 20.00.

Ricordiamo che tutte le gare dei Mondiali sono proposte in diretta dalle reti Rai, che si è assicurata i diritti esclusivi della competizione (qui il calendario completo).

A seguire trovate la programmazione dettagliata delle sfide di oggi martedì 6 dicembre 2022, con orari, canali e telecronisti (i match dei Mondiali sono visibili anche in live streaming su RaiPlay).

MONDIALI QATAR 2022, LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV

Si parte nel pomeriggio, alle ore 16.00, con Marocco-Spagna, che sarà trasmessa in diretta su Rai1 con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani. I favoriti, sulla carta, sono gli europei allenati da Luis Enrique, ma la squadra africana appare molto insidiosa, essendo forse la più clamorosa sorpresa di questo Mondiali.

Alle ore 20.00, con collegamento al via intorno alle 19.40, subito dopo il Tg1, sarà la volta di Portogallo-Svizzera, raccontata dalla coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. I lusitani guidati da Cristiano Ronaldo (ad un passo dal milionario passaggio in Arabia Saudita (da gennaio dovrebbe giocare con l’Al-Nassr) sembrano aver qualcosa in più rispetto agli elvetici, che pure hanno chiuso la fase a gironi con gli stessi punti in classifica del blasonato Brasile.

Le vincenti di Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera si sfideranno nel quarto di finale di sabato 10 dicembre alle ore 16.00 (diretta su Rai1).

MONDIALI QATAR 2022, GLI ALTRI PROGRAMMI DI OGGI

Dopo il fischio finale di Portogallo-Svizzera (ricordiamo che è impossibile indicare un orario certo, perché c’è l’incognita tempi supplementari) su Rai1 andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, come sempre condotto dalla direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

A seguire la ormai classica pillola di BoboTV: Speciale Qatar, con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.