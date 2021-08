Mistery Land 2021: quando va in onda, puntate, conduttori, streaming

Mistery Land è una delle novità del palinsesto di Italia 1, negli ultimi anni un po’ restia a sfornare nuove produzioni e decisa a puntare la maggior parte della propria offerta di intrattenimento su Le Iene (gli altri due programmi inediti sono il varietà comico Honolulu e Ritorno a Scuola). Si tratta in questo caso di uno spin-off di Freedom, la trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Roberto Giacobbo sulla rete giovane di Mediaset dopo un periodo di rodaggio su Rete 4. A presentare saranno Alvin e Aurora Ramazzotti.

Mistery Land 2021: quando va in onda

Il programma andrà in onda la domenica sera su Italia 1 in prime time – più o meno verso le 21.20 – e si alternerà con il “genitore” Freedom – Oltre in confine. Al momento non si conosce il numero delle puntate. In caso di un buon riscontro in termini Auditel, potrebbe essere pensato un prolungamento.

Mistery Land 2021: conduttori

A condurre la prima edizione della nuova trasmissione saranno Alvin e Aurora Ramazzotti. Il primo, pseudonimo di Alberto Bonato, è un navigato presentatore televisivo e conduttore radiofonico. Storicamente è un volto di Italia 1, per la quale ha condotto Speed, Rapido, About Love, Bring the noise e Race for real. Ha avuto una parentesi su Rai 2, presentando Top of the pops e Cd: Live, mentre per l’ammiraglia Mediaset, ovvero Canale 5, è stato inviato di Verissimo e dell’Isola dei Famosi (2015,2016,2019). Nel 2019 ha condotto con Ilary Blasi il game show Eurogames.

Aurora Ramazzotti è la figlia della showgirl Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. Ha esordito in tv conducendo il daily di X Factor e ha fatto da inviata per lo show Vuoi scommettere? nel 2019 condotto dalla madre. Ha fatto anche parte del cast de Le Iene.

Mistery Land 2021: streaming

L’appuntamento divulgativo di Italia 1 è previsto in prime time nell’autunno 2021 alla domenica, ma sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity sia durante che al termine della messa in onda.