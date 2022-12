Miss Italia 2022, Lavinia Abate è la vincitrice

Anche il 2022 ha la sua Miss Italia. La vincitrice dell’ottantatreesima edizione del celebre concorso di bellezza è Lavinia Abate, 18enne proveniente da Roma. Al secondo posto, troviamo Carolina Vinci, proveniente dalla Sardegna, mentre in terza posizione c’è Virginia Cavalieri, la finalista dell’Emilia-Romagna.

Lavinia Abate è stata scelta dalla giuria di quest’edizione, composta da Massimo Boldi, Francesca Manzini e Fioretta Mari, dopo essere arrivata alle finali del concorso con il titolo di Miss Lazio e dopo aver conquistato anche la fascia nazionale di Miss Eleganza.

Lavinia Abate sta frequentando l’ultimo anno di liceo, pratica danza da 12 anni, studia composizione e ama cantare e creare musica. Si definisce una ragazza “modesta, sensibile e trasparente” e sogna di diventare una cantautrice:

Sono emozionata e grata di aver vinto il titolo e spero veramente tanto che la corona possa portarmi a raggiungere i miei obiettivi, il più grande dei quali è diventare una cantautrice. Prima, però, vorrei finire i miei studi. Dedico la vittoria alla mia famiglia, a mia madre, a mio padre e a tutti gli amici che mi hanno sostenuto.

Con la vittoria di Lavinia, che eredita il titolo dalla vincitrice della scorsa edizione, Zeudi Di Palma, il Lazio conquista il titolo per la dodicesima volta, diventando la regione con più Miss Italia all’attivo, davanti alla Sicilia e alla Lombardia, ferme a 11 vincitrici.

L’edizione 2022 del concorso organizzato da Patrizia Mirigliani si è tenuta quest’anno nel centro congressi multimediale dell’Hotel Crowne Plaza Rome St. Peter’s, a Roma. Per la terza edizione di fila, Miss Italia non ha trovato uno spazio in tv, nonostante le voci di un possibile ritorno in Rai, circolate qualche mese fa.

La finale è stata trasmessa unicamente in streaming, sul canale YouTube e sul profilo Facebook ufficiali del concorso. Il conduttore della serata è stato Salvo Sottile.

Gli altri titoli assegnati in quest’edizione sono stati i seguenti: Miss Cinema a Carolina Vinci, Miss Eleganza, come scritto in precedenza, a Lavinia Abate, Miss Sorriso ad Anna Tosoni, Miss Rocchetta Bellezza ad Eleonora Lepore, Miss Miluna a Federica Maini, Miss Kissimo Biancaluna a Virginia Cavalieri, Miss Sport Givova a Noemi Pirozzi, Miss Simpatia a Glelany Cavalcante e Miss Social a Sara Pilla.

Nel 2022, tra l’altro, si sono svolte due edizioni del concorso in quanto l’edizione 2021 si è tenuta nel febbraio di quest’anno, a Venezia, dopo essere stata posticipata a causa della positività al COVID-19 di due concorrenti.