È un anno particolare questo 2022 per Miss Italia: il concorso di Patrizia Mirigliani vedrà per la prima volta la proclamazione nello stesso anno di due Miss Italia, per due diverse edizioni. Lo scorso anno, infatti, la finale inizialmente prevista per domenica 19 dicembre non si tenne in seguito a due casi di positività riscontrati fra le miss. L’evento venne recuperato lo scorso 13 febbraio, con la finale di Miss Italia condotta da Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini.

La conduzione della finale dell’ottantatreesima edizione del concorso di bellezza spetterà invece a Salvo Sottile, che già in passato si era trovato coinvolto nel concorso, quando questo approdò per la prima volta su La7. Era il 2013 e in quella stagione arrivava su La7 anche l’ormai ex volto di Quarto Grado, che inaugurava sulla rete di Urbano Cairo Linea Gialla. “Non ero mai stato a Miss Italia e questa è la prima ed ultima volta” disse interpellato da Massimo Ghini nel corso di quella finale, dove tramite alcuni tweet con la collega e amica Francesca Fagnani aveva manifestato segni di insofferenza per quello che era stato lo show proposto e in cui si era trovato coinvolto nel ruolo di giurato.

Se inizialmente per questa nuova edizione di Miss Italia si era pensato a un ritorno in Rai, l’ipotesi nel corso delle settimane è sfumata e dunque la finale di Miss Italia 2022 sarà trasmessa in diretta dal sito e dai canali social del concorso. Patrizia Mirigliani aveva spiegato nelle scorse settimane all’Adnkronos che si era valutato di portare Miss Italia “all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1″.

La stessa Adnkronos aveva specificato che il programma in questione doveva essere I Fatti Vostri, che effettivamente nelle ultime tre settimane ha ospitato le varie miss, intervistate da Salvo Sottile, che oggi pomeriggio condurrà a partire dalle 19:00 la finale di Miss Italia 2022, che andrà in onda dal Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s.

A presiedere la giuria sarà Massimo Boldi, a cui si accompagneranno nel ruolo di giurati Fioretta Mari e Francesca Manzini, che presenterà anche una pièce comica. Ospite a insieme a lei di questa finale sarà Antonino Mazzancella, a cui si aggiungeranno i ballerini Oreste Gaudio e Tommaso Stanzani che eseguiranno delle coreografie di Giampiero Gencarelli. Tutta la cura autorale dell’evento ricade sotto Casimiro Lieto, mentre la regia è affidata a Giuseppe Sciacca.