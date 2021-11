L’anno solare sta per volgere al termine e, come ha fatto notare TvBlog qualche giorno fa, anche l’edizione 2021 di Miss Italia, presumibilmente, non andrà in onda in tv.

Come ricordiamo, l’anno scorso, l’ottantunesima edizione del concorso, condotta da Alessandro Greco, già conduttore dell’ultima edizione “televisiva”, andata in onda due anni fa in un’unica serata su Rai 1, fu trasmessa solamente in streaming sul canale YouTube e sul profilo Facebook del concorso. La serata si svolse il 14 dicembre 2020 con molte limitazioni dovute alla pandemia di COVID-19 (la situazione era decisamente più critica rispetto a quest’anno) e la Miss eletta fu Martina Sambucini di Frascati, provincia di Roma.

Anche quest’anno, quindi, la serata finale dovrebbe essere trasmessa esclusivamente in streaming.

La macchina organizzativa del concorso, nonostante le incertezze e i vari rumors, non si è mai fermata, fino ad arrivare alle prefinali nazionali, iniziate ieri e che si concluderanno oggi, 29 novembre.

Le prefinali si stanno tenendo al Crowne Plaza Hotel di Roma. Nel corso delle due giornate, la giuria composta da Ilaria Venturini Fendi, Flaminia Bolzan, Allegra Cascinari, GJ Squarcia, Cristiana Vaccaro e Giorgia Crivello selezionerà 20 finaliste per il titolo di Miss Italia (che verranno rese note il 2 dicembre 2021) e 10 per il titolo di Miss Italia Social.

Il contributo dei social sarà determinante per entrambi i titoli: i like, le visualizzazioni e i followers dei profili Instagram delle ragazze incideranno per il 5% sull’elezione di Miss Italia e per il 50% sull’elezione di Miss Italia Social. La quota restante verrà assegnata dalla giuria.

Miss Italia 2021, Giulia Talia: la prima aspirante Miss dichiaratamente lesbica

In queste ore, si sta parlando di Miss Italia anche per le dichiarazioni di Giulia Talia, vincitrice della fascia Miss Cinema Roma 2020, prima aspirante Miss dichiaratamente lesbica.

Giulia Talia è stata intervistata da Il Corriere della Sera al quale ha dichiarato che, con la sua partecipazione a Miss Italia, vuole dare il proprio contributo ad eliminare i pregiudizi:

Partecipo alle prefinali nazionali di Miss Italia perché credo sia un importante mezzo mediatico per eliminare ogni forma di pregiudizio e mandare un messaggio positivo. Non bisogna mai aver timore di mostrarsi per ciò che si è realmente per paura del giudizio degli altri.

Giulia Talia ha una fidanzata di nome Barbara con cui convive da tre anni e con cui sogna un matrimonio e dei figli.