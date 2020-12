Miss Italia 2020: Martina Sambucini è la vincitrice

Non è mai capitato, nella storia recente di Miss Italia, di assistere all’elezione della vincitrice, così a ridosso dell’anno nuovo. Anche il 2020, però, a poco più di due settimane dall’arrivo del 2021, ha finalmente la propria Miss.

Martina Sambucini, 19 anni, eletta precedentemente Miss Roma 2020, infatti, ha vinto l’ottantunesima edizione di Miss Italia, in un’edizione da definire storica per due motivi.

Il primo motivo, superfluo davvero sottolinearlo, riguarda il 2020, anno che tutti, purtroppo, ricorderemo in futuro per via della pandemia di COVID-19 che, ovviamente, ha provocato inevitabili disagi per quanto ha riguardato la selezione delle ragazze. Il secondo motivo, invece, riguarda le modalità con le quali Miss Italia 2020 è stata resa fruibile al pubblico perché quest’edizione del concorso organizzato da Patrizia Mirigliani è stata trasmessa esclusivamente in streaming, oggi pomeriggio, sul sito ufficiale, sul canale YouTube e sul profilo Facebook della manifestazione.

Patrizia Mirigliani, a fine evento, ha sottolineato ironicamente questa novità:

La notizia vera è che Miss Italia andrà a letto alle sette di sera, quest’anno!

Di seguito, invece, trovate le prime parole di Martina Sambucini:

Non ho tante parole al momento, sono molto emozionata, stento a crederci. Ringrazio tutti quanti per questa esperienza meravigliosa. Penso alla mia famiglia che era sicuramente in ansia, ho pensato subito a loro. Sono felice, spero di non deludere nessuno.

Per il secondo anno consecutivo, l’evento è stato condotto da Alessandro Greco che ha espresso soddisfazione al momento dei saluti:

Patrizia, ce l’abbiamo fatta! Tante persone sono state fondamentali così come le persone che ci hanno seguito oggi pomeriggio. Lunga vita a Miss Italia, alla prossima!

Miss Italia 2020 si è tenuto per la prima volta a Roma nello Spazio Rossellini del Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, con una scenografia minimalista. Da sottolineare, purtroppo, anche numerosi problemi tecnici riguardanti l’audio e le riprese. Viste le condizioni, possiamo anche dire che Alessandro Greco ha svolto un eccellente lavoro.

Martina Sambucini è stata incoronata Miss Italia da Paolo Conticini, presidente di giuria, e da Manila Nazzaro, Miss Italia 2019. In giuria, abbiamo trovato anche Roberta Bruzzone, Maddalena Cialdella, Raoul D’Alessio, Tiziana Luxardo e Akash Kumar.

Martina Sambucini, nata a Marino e residente a Frascati, alta 1.78, occhi verdi e capelli castani, è diplomata al liceo linguistico, sta portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing e vuole intraprendere anche un percorso nel mondo della moda.

Al secondo posto, troviamo Beatrice Scolletta, romana anche lei; al terzo posto, c’è la ligure Alice Leone.