“Miss Italia 2020” verrà eletta in streaming: la fine di un’era?

Quest’anno, per la prima volta nella storia, “Miss Italia” non verrà eletta in televisione. Il concorso di bellezza si sposta sul web. L’ha annunciato la patron Patrizia Mirigliani: “Care Ragazze, ve lo avevo promesso questa estate… a dicembre eleggeremo Miss Italia 2020! Ho pensato che nonostante le avversità di quest’anno così difficile Miss Italia possa dare un messaggio positivo e propositivo”, si legge sul sito ufficiale della manifestazione. Quest’anno il concorso non ha trovato una collocazione in nessun palinsesto televisivo. Scaduto il contratto con La7 (dove è andato in onda dal 2013 al 2018), lo scorso anno il concorso di bellezza era stato accolto in Rai per le celebrazioni degli 80 anni di vita.

Così l’81enne Miss Italia sbarca online. Come? Con un evento ad hoc trasmesso in streaming. Causa Covid, quest’anno non si erano neppure tenute le prefinali in giro per l’Italia. Le ragazze erano state opzionate sui social, attraverso i like sui post Instagram. Il prossimo 2 dicembre saranno resi noti i nomi delle finaliste: non è stata ancora rivelata la data della finale, né la piattaforma attraverso la quale si potrà seguire la manifestazione. Non si conosce neppure il conduttore della serata.

E’ senz’altro presto per parlare di “fine di un’era”… ma forse, duole dirlo, ci siamo davvero vicini.